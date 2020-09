SYNGER UT: Daniel Kvammen, her avbildet under et intervju med VG tidligere i uken. Foto: Janne Møller-Hansen, VG

Musikkanmeldelse: Ukens viktigste låter

VG har gjort et utvalg og anmeldt det vi mener er denne ukens viktigste låter fra «New Music Friday».

Daniel Kvammens Northug-låt får ros, mens Demi Lovatos nye popsamarbeid slaktes. VG har også anmeldt blant andre Sia, Myra og Julie Bergan. Se dommen under.

Daniel Kvammen – «Janteloven»:

Daniel Kvammens nye singel skal være direkte inspirert av et flyktig møte i natten med Petter Northug tidligere i år, da den tidligere skistjernen trolig var på sitt mest bortkomne. Og det er nettopp den mye omtalte tomheten etterpå som driver «Janteloven», en av 32-åringens sterkeste låter hittil. Bittersøt elektro på dialekt – dialektro? – komplett med en skamløs dropp før siste refreng, er ikke hverdagskost – heldigvis, kan man kanskje si. Men med «Janteloven» beveger Kvammen seg inn på det samme emosjonelle territoriet som Cezinando – sårbarhet og nerve(r) dunker i bunnen av en uimotståelig poplåt.

David Guetta & Sia – «Let’s Love»:

Den franske EDM-baronen og den australske kraftsangeren er ikke fremmede for å slå sine pjalter sammen: «Let’s Love» er deres åttende låtsamarbeid. «We’ll get through it all together», messer Sia i denne grunne meditasjonen over kjærlighet i coronaens tid. 80-tallsestetikken er så gjennomtrengende at den nærmer seg det parodiske. Det «Boys of Summer»-aktige drivet og vokaldramaet som utspiller seg ligger unektelig behagelig i ørene, og hinter om nok en forestående hit – om enn et stykke unna «Titanium»-nivå.

GOD NOSTALGI: Anne Lilia Berge Strand, bedre kjent som Annie. Foto: Hildegunn Waerness

Annie – «The Streets Where I Belong»:

Det har gått 11 år siden den forrige Annie-fullengderen ble skuslet bort på grunn av krøll med plateselskapet, men i oktober er tredjealbumet «Dark Hearts» klart for verden. «The Streets Where I Belong» er fjerde smakebit fra skiva, og den klart beste så langt – her er dansegulvet byttet ut med en nostalgisk rusletur nedover ungdommens avenyer. Musikalsk dunster det av seint 80- og tidlig 90-tall, med Fleetwood Mac, Twin Peaks og Springsteens «My Hometown» som nærliggende referanser. Nydelig låter det uansett.

LÅTAKTUELL: Julie Bergan, her i Oslo i sommer. Foto: Josefine Ytre-Eide Bjaarstad

Julie Bergan – «One Touch»:

Julie Bergan slapp i dag EPen «Hard Feelings: Ventricle 2», som består av to allerede utgitte låter og to nye. «One Touch» er utgivelsens spydspiss – en sedvanlig energisk og spretten EDM-pop-sak der vokalisten får vist hva som bor i stemmebåndene. Hadde bare noe av overskuddet blitt brukt til å skrive en minneverdig låt. «One Touch» stamper seg pliktskyldigst gjennom de fleste tidsriktige sjangermarkører – inkludert en distinkt dunst av 80-tall og «tropiske» synthfiltre – men den menneskelige berøringen uteblir.

FÅR SLAKT: Demi Lovatos nye låt med Marshmello. Foto: Richard Shotwell / Invision

Marshmello & Demi Lovato – «OK Not To Be OK»:

Nok et samarbeid mellom en EDM-figur og en diva. Her går det imidlertid ordentlig skeis. Budskapet – «det er greit å ikke ha det greit» – er for så vidt både sant og viktig, men «OK Not To Be OK» er dvask og ultragenerisk selvhjelpspop av ynkeligste kaliber. At ikke Demi Lovato makter å oversette sin røffe livshistorie til mer engasjerende popmusikk enn dette, er både trist og uforståelig. Bruk to minutter og førti sekunder på noe mer verdifullt.

TV-AKTUELL: Myra er i disse dager også å se i «Stjernekamp». Foto: Tore Meek, NTB Scanpix

Myra – «Dum & deilig»:

Det koker rundt Myra for tiden: Edvard-pris fra TONO, Eidsvåg-duett og ukentlig «Stjernekamp»-eksponering er bare noen av tingene som gjør den 25 år gamle rapperen fra Bergen høyaktuell i disse dager. Heldigvis jobber hun med sin egen musikk tillegg. «Dum & deilig» lever opp til tittelen – over en sval housebeat gjør hun det klart hvor deilig det er å være ung, dum og på terskelen av verdensherredømme. Refrenget sitter etter få sekunder. Lykke til med å nynne på noe annet etter at du har hørt det.

RAP: VG spår ny gatehit for Kamelen. Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Kamelen – «Tilbake i city»:

Marcus «Kamelen» Mosele er tilbake med ny låt, og konturene av en gatehit begynner å ta form. «Tilbake til city» er en tegneserieroman knadd ned til tre snaue minutter, og en viss toleranse for idioti er påkrevd for å sette pris på Kamelens relativt monotone beretning om tisper, kokain og tystere. Det vår mann mangler av verbal finesse tar han imidlertid igjen med rim og formuleringer som lykkes på tross av konvensjonell fornuft, og den blåser- og pianodrevne produksjonen kler ørkenvandreren som hånd i slåsshanske.

James Blake – «Godspeed»:

For en som hører James Blake for første gang, vil nok pianoballaden «Godspeed» (opprinnelig en Frank Ocean-låt) kunne fremstå som en av etter hvert utallige Ed Sheeran-knockoffs – britisk følsomhet med bevrende røst og spartansk akkompagnement. Men sandkornene i maskineriet – først og fremst akkorder som ikke velger minste motstands vei – låner tyngde til det sakrale elementet som preger Blakes beste og mest sjelfulle øyeblikk. Denne kan med fordel spares til søndagen.

