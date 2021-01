FRYSER: Farmasøyt Ellen Bergh og avdelingsleder Samira Benaissa mottar den første leveransen til Norge med 9.750 doser av koronavaksinen, utviklet av Pfizer og Biontech. Foto: Heiko Junge

FHI vurderer å endre vaksinestrategi

Mens Danmark vaksinerer med alle de Pfizer-dosene de får, sparer Norge halvparten i fryseren for å sette dose nummer to.

– Myndighetene har valgt å bruke de første tre ukers sendinger på å vaksinere så mange som mulig og de etterfølgende sendinger på andre dose, sier overlege Anders Koch i Statens Serum Institut til VG.

Norge velger en annen vei: Å spare på halvparten, i frykt for at det skjer noe med leveransene fra Pfizer-vaksinen som kan påvirke dose nummer to.

Pfizer-vaksinen gir 95 prosent beskyttelse en uke etter andre dose. Men allerede etter dose en har vaksinen en anslått effekt på 52.4 prosent. Noen europeiske land har også valgt å gi folk bare en dose i første omgang for å få fart på vaksineringen.

Ulik strategi

Siden andre juledag, 26. desember har legemiddelprodusenten Pfizer levert til sammen 89.000 vaksinedoser til Norge.

På søndag hadde Norge satt 2200 doser, mens tallet fra Danmark, som får like mange doser som oss, var 40.000.

Titusener av vaksiner på vent

Tirsdag mottok Norge sin andre normale leveranse på snaue 45.000 doser.

Også halvparten av den siste forsendingen vil plasseres i fryseren.

Over 66.000 doser skal altså ikke sendes ut til kommunene denne uken, noe FHI bekrefter til TV2.

Regnestykket blir slik:

26. desember: Mottok 9750 vaksiner (4875 i fryseren nå)

28. desember: 35.000 (17.000 i fryseren nå)

05. januar: 45.000 (alt i fryseren denne uken)

På en uke har altså ikke én eneste dose blitt sendt videre etter at de ble levert med bil fra Belgia til Norge.

– Vurderes fortløpende

Noe av grunnen til at FHI har sparer halvparten av dosene, er at det har vært usikkerhet rundt leveringer og mulige forsinkelser.

– Dette er noe vi diskuterer fortløpende hvordan vi skal få til på en best mulig måte. Det henger også sammen med en kompleks logistikk, sier overlege Are Stuwitz Berg i FHI til VG.

Å sette flere doser med en gang, vurderes nå også i lys av en økt smittesituasjon, bekrefter han.

– Første dose vil gi en viss beskyttelse, så å komme tidlig til med den, vurderer vi, sier Berg.

HOLDER IGJEN: FHI velger å bruke halvparten av tilgjengelige vaksinedoser. Foto: Trond Solberg

På den andre siden forklarer han at man kan få flere personer helt ferdig vaksinert med begge doser raskere, hvis man sparer halvparten.

– Vi ser på om det er mer hensiktsmessig å bruke en større andel med en gang, men på et tidspunkt må de få sin dose nummer to. Så hvis man sender ut alt som kommer i tre uker, og alle må få en ny vaksinedose fra den fjerde uka, så vil du i tre uker deretter bare kunne sette dose nummer to - og ikke starte med første dose for flere. Så det blir mer av og på, men det er to forskjellige modeller som man kan velge.