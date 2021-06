SUPERSTJERNE: Ricky Martin, her på Latin Grammy Awards i Las Vegas i 2019. Foto: DANNY MOLOSHOK / Reuters

Ricky Martin la ut romantisk bilde – skuffet over responsen

Ricky Martin (49) delte bilde av seg og ektemannen, men var ikke forberedt på det som fulgte.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

Den puertorikanske artisten tar nå et oppgjør på Instagram, der han for en uke siden la ut et bilde av seg og sin syriske ektemann Jwan Yosef (37) i anledning farsdagen. Paret, som giftet seg i 2017, har fire barn sammen.

Martin skriver i en lang melding på spansk at han henvender seg til følgerne ved å «snakke ut fra sin mest sårbare siden». Han forteller at bildet ble tatt under en fotoshoot med et blad, og at han og Yosef ment dette var en flott måte å «vise sin stolthet på».

«Det jeg ikke ventet meg, spesielt med tanke på all den innsatsen som er lagt inn gjennom så mange år, er at et stort antall mennesker valgte å slutte å følge oss, eller kommentere på en nedsettende måte», skriver Martin.

Juni er Pride-måneden, og 49-åringen er flere ganger tidligere blitt hedret for sitt for sitt engasjement for LHBT-miljøet (lesbiske, homofile, bifile og transpersoner).

Martin, som skal ha solgt over 70 millioner plater på verdensbasis, presiserer at det «selvsagt ikke» er antall følgere som bekymrer ham.

«Men det er budskapet bak beslutningen deres som får meg til å kjenne på de samme følelsene jeg hadde i alle årene før jeg sto frem offentlig med min seksuelle legning. Den samme frykten som lammet meg, plaget meg og som ikke tillot meg å være meg», skriver han.

Over ti år har gått siden Martin kom «ut av skapet». Da var han 38 år. Seks år senere sto han og Yosef frem som par. Da hadde Martin nylig avsluttet et fem år langt forhold med en annen mann.

Musikeren har vært åpen om hvor vanskelig det var å stå frem som homofil, men at han i ettertid angrer på at han anstrengte seg for å skjule legningen.

Martin opplyser i sin ferske Instagram-post, der han i skrivende stund har 15,3 millioner følgere, at han i dag har fred med seg selv. Selv om han føler for å komme med hjertesukket, gleder han seg over å feire familien sin på den måten han mener den fortjener.

«Og å få feire meg som den jeg er, uavhengig av hva de sier», skriver han om dem som gir ham motbør.

Mange støtter ham også. Nær 600.000 har trykket «liker» på bildet av ham og ektemannen, og mange tusen har skrevet postive kommentarer under.

VGTV intervjuet Martin da han besøkte Oslo i 2003. Da hadde han en kvinne med seg og forsikret at hun var hans kjæreste. Samtidig var det tydelig at kjærlighet da var et svært ukomfortabelt tema for popstjernen: