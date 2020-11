HÅVER INN: Ina Wroldsen. Foto: Janne Møller-Hansen

Ina Wroldsen tjente for mye – droppet kompensasjonskrav

Artisten søkte om 2,3 millioner fra kompensasjonsordningen for kulturlivet. Ifølge hennes mor og forretningspartner kom det imidlertid inn så mye penger i selskapet deres at Ina Wroldsen måtte trekke sin søknad.

Ina Wroldsen (36) er en av de mest innbringende norske låtskriverne på det internasjonale hitmarkedet i nyere tid, med flere slagere som har passert milliarden på strømmeplattformene.

Calvin Harris-hiten «How Deep Is Your Love», med Wroldsen selv på vokal, og Clean Bandit-låtene «Symphony» og «Rockabye» er bare noen av dem.

Artisten fra Sandefjord har også fått solid fotfeste som konsertnavn i Norge.

Hennes søknad til Norsk Kulturråd om kompensasjon for avlyste konserter viser at Wroldsen hadde kontraktfestede inntekter på kroner 464.500 i snitt per spillejobb i sommer.

Med ti planlagte konserter for perioden mai-august ga det Wroldsen grunnlag for kompensasjon på 2.322.500 kroner, ifølge søknaden.

Fjoråret best til nå

I kompensasjonsordningens forskrift heter det imidlertid at omsetningstapet for den som søker må være på minst 30 prosent for de fire månedene ordningen dekker, sammenlignet med tilsvarende periode i 2019.

Og ifølge Ina Wroldsens mor Kristin Wroldsen – som eier 20 prosent av det ellers Ina-eide selskapet Stairs Music – kom det inn såpass mye penger i sommer at hennes datter likevel ikke kvalifiserer til kompensasjon.

«Avregninger på andre områder av vår virksomhet, mottatt etter deres søknadsfrist, viste at Ina ikke kommer inn under ordningen», heter det i en epost fra mor Wroldsen til kulturrådet.

Overfor VG utdyper Kristin Wroldsen, som også er styreleder i Stairs, at avregningene det er snakk om er «royalty statements», altså penger for låtskriverrettigheter.

– Dette ble vi klare over i løpet av oktober, sier hun om omfanget av inntektene fra sommeren som gikk.

HAR SELSKAP SAMMEN: Ina og Kristin Wroldsen. Foto: Janne Møller-Hansen

2019 ble det beste året økonomisk til nå for Wroldsens selskap, med omsetning på 20,3 millioner kroner og resultat før skatt på 15,3 millioner – samt en egenkapital på nesten 21 millioner.

Herfra kommer pengene

Selskapets årsregnskap for 2019 viser mer av hvor pengene kommer fra.

Den største forskjellen fra 2018-regnskapet (som hadde 11,7 millioner i omsetning og 7,16 millioner i resultat før skatt) er en opsjonsavtale tilknyttet musikkforlagsvirksomhet som ga Wroldsen 7,25 millioner i driftsinntekt.

Fra britiske PRS, som forvalter låtskriverrettigheter, kom det 7,21 millioner. Fra amerikanske BMI, som gjør det samme, fikk Wroldsen 597.000. Den norske varianten av disse, TONO, betalte ut 448.000

Britiske PPL og norske Gramo, som forvalter rettigheter for utøvende kunstnere, bidro med 1,3 millioner til sammen.

I tillegg er det bokført nesten 3,6 millioner i «avgiftsfrie salgsinntekter».

Tidligere denne uken gikk TONO ut og etterlyste egne ordninger for norske opphavere og musikkforlag.

Organisasjonen viser til at Kulturdepartementets ordninger for kompensasjon og stimulering ikke treffer deres medlemmer, som også rammes av pandemien – blant annet ved at inntekter fra offentlige fremføringer av deres verk forsvinner.

Kristin Wroldsen applauderer at TONO står på for sine medlemmer.

– Opphavere kommer definitivt til å merke virkningene av Covid-19, sier hun.

– Men i og med at avregninger kommer såpass på etterskudd som de gjør, vil den største konsekvensen komme senere. Mest sannsynlig etter at problemene ellers i samfunnet er over.

Publisert: 20.11.20 kl. 16:17

