Se dokumentaren «We Are the Thousand»

Hvordan kan en «vanlig mann i gata» få oppmerksomheten til frontfiguren i Foo Fighters, Dave Grohl? Ved selv å lage verdenshistoriens største band, selvsagt!

Publisert: Nå nettopp

Fabio Zaffagnini har en drøm. Han drømmer om at favorittbandet Foo Fighters skal opptre i den lille hjembyen hans Cesena. Det virker umulig. Foo Fighters er for store. Cesena for liten. Så får han en idé, som blir større enn noen trodde var mulig.

