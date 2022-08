Disse låttekstene måtte forandres Strømmetjenester og digitale utgivelser har gjort det lettere enn noen gang for artister å trekke publiserte verk. Disse artistene trakk låtene sine for å prøve igjen: Neste side (2) Forrige side (0) VG-Peil-Logo

2022: Lizzo og Beyoncé I sommer annonserte Lizzo at hun ville forandre teksten på singelen «Grrrls». – La oss gjøre én ting klart: Jeg har aldri lyst til å promotere nedsettende språk, skrev Lizzo på Twitter. Neste side (3) Forrige side (1)

Det var teksten «I’mma spazz» som ble møtt med misnøye fra fans. Kort tid etterpå kom en ny versjon, der strofen ble byttet ut med «Hold me back» . Trykk på lydknappen for å høre forskjellen! Neste side (4) Forrige side (2)

Flere opplevde teksten som støtende mot personer med funksjonsnedsettelser. Kritikken handlet blant annet om at ordet «spazz» blir brukt nedsettende om personer med spastisk cerebral parese. Neste side (5) Forrige side (3)

Beyoncé trakk nylig sin egen låt «Heated» fra strømmetjenester. Der brukte hun det samme ordet som Lizzo. «Spazzin' on that ass, spazz on that ass» ble dermed til «Blastin' on that ass, blast on that ass». Neste side (6) Forrige side (4)

2003: Black Eyed Peas The Black Eyed Peas gjorde stor suksess med albumet «Elephunk» fra 2003. Låtene «Where Is the Love» og «Shut Up» toppet begge hitlisten her i landet, så vel som internasjonalt. Neste side (7) Forrige side (5)

På samme album kom også singelen «Let’s Get Retarded» , som bare noen måneder i ettertid ble utgitt på ny, da under tittelen «Let’s Get It Started» . Hør forskjellen her! Neste side (8) Forrige side (6)

Gruppen har aldri offisielt kommentert forandringen. Originalversjonen ble tidligere i år gjort utilgjengelig på strømmetjenester. Neste side (9) Forrige side (7)

1996: Michael Jackson I 1996 skapte Michael Jackson overskrifter med utgivelsen av protestlåten «They Don't Care About Us». Neste side (10) Forrige side (8)

Låten innhold teksten «Jew me, sue me, everybody do me / Kick me, kike me, don't you black or white me» . Kort tid etter fikk vi en ny versjon, nå med bråkete lydeffekter over den kontroversielle teksten. Hør forskjellen her! Neste side (11) Forrige side (9)

Flere reagerte på teksten som antisemittisk. – Det er ikke antisemittisk fordi jeg ikke er en rasistisk person. Jeg kunne aldri vært en rasist. Jeg elsker alle raser, svarte «kongen av pop» den gang. Neste side (12) Forrige side (10)

Låter forandres: − En del av den kunstneriske frihet

Mer enn noen gang er det enklere for artister å ta trekke verk, og gi ut nye varianter. – En del av den kunstneriske friheten, sier førstelektor.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Jan-Tore Diesen er studieprogramleder for låtskriving og produksjon ved Høyskolen Kristiania. Han merker at det blir vanligere for store artister å trekke låter etter utgivelser.

– Noen ganger må en låttekst endres på for å treffe publikumet godt. Det er en del av den kunstneriske friheten. Det er viktig at låtskrivere og kunstnere tør å utfordre, ikke knebles, men samtidig er det fint å utøve noe klokskap, forteller Diesen om låttekster.

LEKTOR: Jan-Tore Diesen forteller at det blir mer og mer vanlig for store artister å forandre verk etter utgivelse.

– Det er interessant denne etterpåkloke språklige selvsensuren til Beyoncé sin siste utgivelse. Språk og sjargong er ferskvare i stadig endring, og en låttekst vil kunne oppfattes ulikt, i kobling til musikken og ikke minst i møtet med ulike lyttere.

Vanlig i liveopptredener

Diesen peker på kontekst som en viktig faktor når tekster blir tuklet med.

– Når låter settes i nye kontekster blir det ofte justeringer slik at de passer inn. Vi er jo vant til at de innspilte verkene er konstanter, men dette blir jo sjeldnere, forteller Diesen om utviklingen.

Selv om fenomenet nå har blitt mer vanlig med digitale utgivelser, har det lenge preget livemusikken.

– I livemusikk er det veldig vanlig at ting blir tillagt og tatt vekk, avhengig av kontekst. Det kan for eksempel være hendelser i nyhetsbildet. Da kan låter få nye farger.

Nedenfor har vi samlet eksempler på låttekster som har fått nytt liv i liveformat:

Kanye West med serenade

Ye, bedre kjent som Kanye West, er kjent for å kjøre sitt eget løp. Han har blant annet kjempet en turbulent kamp for å få vinne tilbake ekskona Kim Kardashian.

Under en nylig fremførelse av låten «Runaway» fra albumet «My Beautiful Dark Twitsted Fantasy» dedikerte West låtens avslutning til Kim. I fremførelsen synger West «I need you to run right back to me / More specifically, Kimberly».

PROFILERT: Kanye West og Kim Kardashian var en av tiårets mest profilerte par.

Dedikasjonen er ingen sted å finne i studioversjonen av låten.

Forandringen av sangtekstene førte i dette tilfellet trolig til mer kontrovers enn originalversjonen.

Scorpions med Ukraina-dedikasjon

Da det tyske rockebandet Scorpions ga ut låten «Wind of Change» i 1991, klatret den raskt på toppen av hitlistene her i landet. Nå, 31 år etter, har bandet forandret teksten i låtens åpningsvers når de spiller låten på konserter.

Låten, som ble et symbol på Berlinmurens fall, åpner med lyriske skildringer av russisk natur.

LEGENDER: Scorpions er et av europas mestselgende rockeband.

«I follow the Moskva / Down to Gorky Park, listening to the wind of change» ble med det til «Now listen to my heart / It says Ukraine, waiting for the wind to change»

– Dette er ikke tiden til å romantisere Russland, sa låtskriver Klaus Meine om tekstskiftet.

Dire Straits bannlyses i Canada

Gitarhelten Mark Knopfler og bandet Dire Straits står høyt på listen av engelske rockeband.

Med hits som «Sultans of Swing» og «Walk of Life» har de gjort stort inntrykk på rockehistorien. Det er likevel ikke alt som tåler tidens tann.

I MTV-favoritten «Money for Nothing» synger Knopfler «that little faggot with the earring and the make-up».

VIRTUOSO: Mark Knopfler (til venstre) er kjent for den særegne måten han spiller gitar. Her under en konsert på Valle Hovind i 1992.

Teksten førte til at låten ble bannlyst fra kanadisk radio i en liten periode i 2011, hele 26 år etter låten originalt ble gitt ut.

Knopfler fremfører fremdeles låten, men synger ikke strofen slik den er i studioversjonen.