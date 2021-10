Britney Spears’ vergemål kjapt forklart

I USA er det retten som oppretter et såkalt «conservatorship», som tilsvarer omtrentlig vergemål på norsk. Et vergemål opprettes for mennesker som ikke er i stand til å ta egne avgjørelser, som for eksempel ved demens eller alvorlige psykiske lidelser.

Målet er å beskytte sårbare personer fra å bli utnyttet, men det er også en bekymring for at vergemål kan ha motsatt virkning.