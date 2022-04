I natt kan Billie Eilish bli historisk

Årets innspilling:

«I Still Have Faith In You» – ABBA

«Freedom» – Jon Batiste

«I Get A Kick Out Of You» – Tony Bennett & Lady Gaga

«Peaches» – Justin Bieber Featuring Daniel Caesar & Giveon

«Right On Time» – Brandi Carlisle

«Kiss Me More» – Doja Cat Featuring SZA

«Happier Than Ever» – Billie Eilish

«Montero» (Call Me By Your Name) – Lil Nas X

«drivers license» – Olivia Rodrigo

«Leave The Door Open» – Silk Sonic

Årets album:

We Are – Jon Batiste

Love For Sale – Tony Bennett & Lady Gaga

Justice (Triple Chucks Deluxe) – Justin Bieber

Planet Her (Deluxe) – Doja Cat

Happier Than Ever – Billie Eilish

Back Of My Mind – H.E.R.

Montero – Lil Nas X

Sour – Olivia Rodrigo

Evermore – Taylor Swift

Donda – Kanye West

Årets nykommer:

Arooj Aftab

Jimmie Allen

Baby Keem

FINNEAS

Glass Animals

Japanere Breakfast

The Kid Laroi

Arlo Parks

Olivia Rodrigo

Saweetie

Årets låt:

«Bad Habits»– Fred Gibson, Johnny McDaid & Ed Sheeran, songwriters (Ed Sheeran)

«A Beautiful Noise» – Ruby Amanfu, Brandi Carlile, Brandy Clark, Alicia Keys, Hillary Lindsey, Lori McKenna, Linda Perry & Hailey Whitters, songwriters (Alicia Keys and Brandi Carlile)

«drivers license» – Daniel Nigro & Olivia Rodrigo, songwriters (Olivia Rodrigo)

«Fight For You» – Dernest Emile II, H.E.R. & Tiara Thomas, songwriters (H.E.R.)

«Happier Than Ever» – Billie Eilish O'Connell & Finneas O'Connell, songwriters (Billie Eilish)

«Kiss Me More» – Rogét Chahayed, Amala Zandile Dlamini, Lukasz Gottwald, Carter Lang, Gerard A. Powell II, Solána Rowe & David Sprecher, songwriters (Doja Cat Featuring SZA)

«Leave The Door Open» – Brandon Anderson, Christopher Brody Brown, Dernst Emile II & Bruno Mars, songwriters (Silk Sonic)

«Montero (Call Me By Your Name)» – Denzel Baptiste, David Biral, Omer Fedi, Montero Hill & Roy Lenzo, songwriters (Lil Nas X)

«Peaches» – Louis Bell, Justin Bieber, Giveon Dezmann Evans, Bernard Harvey, Felisha "Fury" King, Matthew Sean Leon, Luis Manual Martinez Jr., Aaron Simmonds, Ashton Simmonds, Andrew Wotman & Keavan Yazdani, songwriters (Justin Bieber Featuring Daniel Caesar & Giveon)

«Right On Time» – Brandi Carlile, Dave Cobb, Phil Hanseroth & Tim Hanseroth, songwriters (Brandi Carlile)

Kilde: CBS