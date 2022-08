«EAT ME AS I AM»: Demi Lovato serverer reine ord for penga på «Holy Fvck» (sic).

Anmeldelse: Demi Lovato – «Holy Fvck»: Kåthet og raseri

Demi tar kvelertak på traumene med en overraskende catchy og hardtslående affære.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Hun har vært gjennom hjerteskjærende mye trøbbel i løpet av sine tre tiår på planeten (to av dem tilbragt i offentlighetens lys), Demi Lovato. Og hun har vært forbilledlig åpen om problemene og traumene sine.

Selv om hun også har adressert disse tingene gjennom musikken sin, tidvis i form av selvhjelpsballader som ikke har gjort noe uutslettelig melodisk inntrykk, går 30-åringen for alvor i rette med demonene på sitt åttende album «Holy Fvck» (nei, det er ikke en skrivefeil).

Musikalsk søker hun seg tilbake til den tidlige fasen av karrieren – om enn med et hørbart oppbiffet lydbilde, og stundom med drypp av grunge og hard industriell rock.

Lyrisk er «Holy Fvck» helt opplagt et frigjøringsprosjekt, noe som i Lovatos tilfelle innebærer at hun både graver seg ned i gammel møkk og feirer at hun kom seg ut av den.

Førstesingelen «Skin of My Teeth» har fra annet hold blitt beskrevet som en krysning mellom Love anno «Celebrity Skin» og Lady Gaga, og det er for så vidt en kurant beskrivelse av en streit, men noe forutsigbar poppunk-låt.

De to øvrige singlene fra albumet, «Substance» og «29», er vanskeligere å stå imot. Førstnevntes spørsmål – «am I the only one looking for substance?» kan og må tolkes i to betydninger, og kommer sonisk utstyrt med uimotståelig popwerpop. «29» er et brutalt og samtidig gyselig catchy oppgjør med skuespilleren Wilmer Valderrama («That 70s Show»), som hun var i et forhold med som 17-åring.

Lovato griper imidlertid også sjansen til å omfavne sin egen identitet og – ikke minst – seksualitet. «You’ll have to eat me as I am» og «If pleasure's wrong, cast me out like a sinner/ I found myself with my two little fingers» er representative linjer. «Splash Mountain from your hands at Disneyland» er på sin side forstyrrende, men temmelig gutsy fra en tidligere Disney-barnestjerne.

«Holy Fvck» engasjerer riktignok ikke like sterkt gjennom 16 låter, og særlig platens andre halvdel bærer preg av et noe senket blodsukker på låtskriververkstedet. Og jada, skiva låter proft og glatt på en måte som sikkert vil få «ekte» fans av sjangrene Lovato omfavner til å kaste opp i munnen.

Men det høres ut som hun mener det. Sånt er vanskelig å krangle på.

BESTE LÅT: «Substance»