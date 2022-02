ULV? ULV? Gaute Ormåsen (t.v.) og Ben Adams.

Gaute Ormåsen og Ben Adams’ biler parkert ved Subwoolfer-innspilling

FORNEBU (VG) De hemmelige Melodi Grand Prix-vinnerne spiller inn musikkvideo mandag. Ved settet står biler registrert på de to artistene hyppigst tippet som mennene bak maskene.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Lørdag kveld gikk Subwoolfer av med seieren i Melodi Grand Prix-finalen.

Norge skal dermed sende en maskert og foreløpig hemmeligholdt artistduo til Eurovision Song Contest-finalen i Torino i mai.

Så langt har verken artistene selv, NRK eller Subwoolfers plateselskap Universal signalisert når maskene eventuelt skal falle og duoens identitet avsløres.

Nå kan VG imidlertid røpe at to artister det snakkes mye om i forbindelse med Subwoolfer, etter alt å dømme befinner seg på en videoinnspilling med Subwoolfer på H3 Arena i Bærum, hvor finalen fant sted lørdag.

Ifølge NRK er innspillingen en «back-up» til Eurovision, i tilfelle det skulle forekomme pandemiproblemer eller andre krevende omstendigheter i Torino.

Volkswagen og Porsche

På parkeringsplassen utenfor H3 Arena står en Volkswagen-bil som hos Vegvesenet er registrert på Gaute Ormåsen (38). Artisten slo gjennom i «Idol» 2003, hvor han kom på annenplass etter Kurt Nilsen.

Det står også en Porsche der, den er registrert på britiske Ben Adams (40), som slo gjennom med boybandet A1 mot slutten av nittitallet. En av hans kolleger i A1 er norske Christian Ingebrigtsen, og Adams har langt på vei selv gjort seg norsk i nyere tid; han er bosatt her med norsk samboer han nylig fikk barn sammen med.

VG har forsøkt å kontakte Ormåsen og Adams.

– Umulig for meg å mene noe om dette, skriver NRKs MGP-prosjektleder i en sms til VG.

– Hmm… kanskje dette er en del av et stort spill? Det er jo ingen hemmelighet at vi har Eurovision-opptak her i dag, melder han videre.

BILENE: Gaute Ormåsens bil til venstre, Ben Adams’ til høyre.

Litt senere møter VG Karlsen på H3 Arena.

– Har Ben Adams og Gaute Ormåsen vært her i dag?

– Jeg vet ikke.

– Og bilene deres, du vet ikke hvem som …?

– Jeg kan ikke kommentere på noe som helst som foregår rundt her, sier Karlsen, som påpeker at området brukes til mye forskjellig i musikksammenheng.

MGP-SJEF: Stig Karlsen i NRK.

Ben Adams og A1 var med i Melodi Grand Prix i 2010, da interessen var enorm som følge av Alexander Rybaks seier i Eurovision med «Fairytale» året før. A1 kom på annenplass, bak Didrik Solli-Tangen.

Ormåsen var også med i Melodi Grand Prix i 2010, samt i 2013. Første gang røk han ut «sistesjansen», andre gang var han blant de ti som nådde finalen.

UTEN SNUTE: En person i Subwoolfer-drakt utenfor videoinnspillingen i H3 Arena på Fornebu mandag formiddag.

I forkant av årets MGP-finale har både Ormåsen og Adams benektet å være medlemmer i Subwoolfer.

Talsmann er produsent

Både før og etter finalen lørdag møtte Subwoolfer pressen. De maskerte vokalistene sa ikke et ord, men overlot praten til sin talsperson og «tolk», som først ikke ville oppgi navnet sitt.

VG fikk imidlertid bekreftet at talspersonen er musikkprodusent Carl-Henrik Wahl.

MED PÅ LAGET: Carl-Henrik Wahl (t.h.) og Subwoolfer jublet sammen da seieren var et faktum lørdag kveld.

Han bekreftet da at han nylig har jobbet med både Ormåsen og Adams, noe som også står omtalt på nettsiden til Wahls produksjonsselskap The Woods, hvor han er både medeier, styreleder og daglig leder.

Der står det videre at Wahl har spesielt sans for «optimistisk og energisk» musikk, og er produsenten du trenger hvis du skal lage pumpende EDM, K-pop eller Max Martin-inspirert pop med en tvist.

Det er også Wahl som snakker på vegne av «Keith» og «Jim» – subwoolferens aliaser – når VG møter dem på H3 Arena etter dagens videoinnspilling.

Heller ikke han mener å ha noen forklaring på hvorfor Gaute Ormåsen og Ben Adams har parkert bilene sine der.

– Du, det er en stor arena her, med veldig mye rart som foregår. Så det kan godt hende de er her, men det er ikke noe vi kjenner til.

– Så det er ikke de som gjemmer seg bak maskene her?

– Det her er jo åpenbart Keith og Jim. Du ser jo det!

– Når er det maskene eventuelt vil falle da?

– Hvis noen alternative identiteter skulle finne på å avsløre seg, må man nok vente og se hvordan det går i den internasjonale finalen.