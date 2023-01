ÅPNER OPP: Emma Steinbakken forteller om en bakside av medaljen som åpenbarte seg i det øyeblikk hun nådde toppen.

Emma Steinbakken i «Hver gang vi møtes»: − Hadde panikkanfall

Hun var bare 17 da hun toppet hitlistene for første gang. Nå beretter hun om hvordan øyeblikket da drømmen gikk i oppfyllelse ble til et mareritt. – Helt sjukt vondt, sier hun.

Popartisten fra Jessheim ga ut sin første låt for litt over fire år siden, og ble raskt en godt synlig figur i popsfæren.

Nå er 19-åringen aktuell som den yngste artisten noensinne i «Hver gang vi møtes».

Der har hun markert seg med en av de største hitene fra konseptet til nå: Hennes versjon av Bjørn Eidsvågs «Floden» topper nå VG-lista for tredje uke på rad.

Skulle være kult

Steinbakken har toppet hitlistene før. Men i kveldens episode av «Hver gang vi møtes» forteller hun at første gang hun gjorde det, fikk hun panikkanfall og ble fulgt opp med psykologtimer fire ganger i uken.

Den utløsende faktoren var mottagelsen av hennes coverversjon av Hellbillies’ «Jeg glemmer deg aldri» i februar 2021.

En kort versjon av sangen hadde sentral plass i en trist sekvens av NRK-serien «Rådebank», og ble så godt mottatt at Steinbakken endte med å spille inn og gi ut en full versjon.

Publikum sendte den umiddelbart til topps på Spotifys daglige hitliste.

Det slo ikke heldig ut for Steinbakken, om man skal dømme etter hva hun sier i «Hver gang vi møtes».

– Det var et øyeblikk som skulle være så kult, sier hun der.

– Det føltes helt sjukt vondt.

Dårlig samvittighet

I programmet forteller hun at hun var på skolen, og satt i et fellesområde med venner da beskjeden om førsteplassen tikket inn.

Ifølge Steinbakken haglet det inn meldinger og oppringninger deretter – «hva synes du om dette?», «har du en kommentar til dette?».

– Det føltes som at alle så på meg. Og jeg hadde ikke noe forhold til «Rådebank». Jeg kjente at jeg ble tungpustet, hjertet mitt banket skikkelig hardt.

Artisten sier at hun søkte tilflukt på toalettet.

– Jeg følte at kroppen min bare sluknet. Jeg ringte mamma, og sa «mamma, jeg elsker deg, men jeg dør nå».

Steinbakken beretter at hun dro hjem til Jessheim og sov i fire dager, mens managementet hennes fikk beskjed om å ta seg av alle henvendelser.

– Jeg hadde «bare» et panikkanfall, men det skjønte jeg ikke da.

Til VG sier Steinbakken nå at hun tror sammenbruddet til dels skyldtes at hun i lang tid hadde jobbet med karrieren og gått på skole parallelt.

– Det var vanskelig til tider. Sykt hektiske perioder. Mye press, først og fremst fra skolen kanskje. Da jeg tok valget om å gå på skole ville jeg gjøre det så bra jeg kunne der.

Hun forteller at hun hadde konstant dårlig samvittighet for alt hun ikke rakk.

– Det var mange perioder på videregående hvor det var litt tungt. Og når man tok seg fritid, var det ikke med god samvittighet.

Ikke så lyst på oppmerksomhet

Steinbakken mener at hun hadde en lignende episode og et mulig panikkanfall i 2019, dagen før hun skulle signere platekontrakt med Sony-labelen Epic i Tyskland.

– Det var den første gangen jeg kan huske nå. Før den dagen på skolen, hadde jeg ikke kjent på alt. I hvert fall ikke så mye.

Hun forteller at panikken på skolen ble forsterket av at det også var fremmede som skrev til henne.

– Det var vondt og gjorde at alt føltes mye mer dramatisk.

I POPSIRKUSET: Emma Steinbakken på rød løper under fjorårets Spellemann-prisutdeling, med produsent Carl-Viktor Guttormsen og en tredjedel av Ballinciaga.

19-åringen, som fullførte videregående i fjor, forteller at det i hodet hennes var slik at låter som slo an bredt, var de man hadde jobbet veldig mye med, hadde mest tro på, og hadde planlagt og promotert tungt.

Jobben med «Jeg glemmer deg aldri» var derimot nærmest en tilfeldighet. Opprinnelig skulle en annen vokalist synge den, forteller hun.

– Jeg kom bare inn i studio og sang det jeg fikk beskjed om.

Steinbakken sier hun var på fest kvelden før innspillingen. Hun fulgte ikke med på «Rådebank» og visste ikke hvor stor serien var.

Vips, så var hun nummer én for første gang – og fortsatt veldig ung. Med en suksess hun kanskje ikke følte var helt fortjent.

– Jeg følte jo at det ble mye oppmerksomhet rundt det da. På et tidspunkt hvor jeg kanskje ikke hadde så veldig lyst på så mye oppmerksomhet. Så det var bare veldig overveldende.

Trengte hjelp

Nå føler Steinbakken at hun håndterer oppmerksomhet bedre. Det hjelper også, tror hun, at hun nå kan konsentrere seg om kun én ting: musikken.

– Og så er jeg fortsatt veldig for å gå til psykolog. Det har jeg alltid vært, egentlig. Så jeg gjør fortsatt det, uansett om jeg føler at jeg har behov for det akkurat den dagen eller ikke.

Panikkanfallet har ført noe godt med seg, synes hun:

– Jeg tror jeg trengte å oppleve noe som fikk meg til å føle at jeg trengte hjelp til å sortere tankene mine. Så ble det veldig klart for meg at jeg trenger å prate med noen.

VIL HA BEHANDLING: Emma Steinbakken går fortsatt til psykolog, sier hun.

I ettertid har hun også hatt glede av «Jeg glemmer deg aldri»-suksessen.

For eksempel når hun spiller på festivaler, og merker at publikum virkelig kjenner sangen.

– Og jeg vil jo tro at mange som ikke hadde hørt om meg før «Rådebank»-låten, har fått med seg noe av den andre musikken jeg har også. Så det har kommet mye positivt ut av det. Selv om ikke jeg syntes det var dødsfett akkurat der og da, kan jeg se tilbake nå og tenke at det var jo kult.

Med hennes versjon av Eidsvågs «Floden» er det helt andre boller, ifølge Steinbakken.

Den er mer hennes egen, føler hun – en låt hun har valgt ut selv, og knadd slik hun vil. Ingen tilfeldigheter.

Publikums svar er en kvart million daglige Spotify-spillinger. Mange låter som topper den norske Spotify-listen har omtrent halvparten så mange.

VGs anmelder hyllet Steinbakkens versjon.

Det gjør også Eidsvåg selv, takknemlig for at 19-åringen etter hans oppfatning har tatt tilbake meningen med en låt som i sin tid ble omtrent like latterliggjort som den ble populær.

COVER-KOLLEGER: Bjørn Eidsvåg har litt over syv millioner Spotify-spillinger av «Floden», fordelt på to versjoner. Emma Steinbakkens utgave av sangen passerer det tallet i løpet av de nærmeste dagene.

Steinbakken uttrykker en viss forståelse for at «Floden» ble feiltolket av flere, da Eidsvåg i 2006 sang om kjærlighet og å «vasse i sivet ditt».

– Men så synes jeg også det er veldig fint når Bjørn forteller hva han mener at den skal handle om. Og det er jo bare positivt hvis jeg har klart å sende den i en retning nærmere slik han ville ha den.

Så er spørsmålet om Steinbakken står i fare for å bli en «coverlåt-queen»?

– Å, jeg har jo ikke så lyst til å bli det da, smiler hun.

Trøst: Hennes mest spilte låt på Spotify er fortsatt «Not Gonna Cry», debuten fra 2018, som hun selv var med på å skrive.

Den har nå 24,1 millioner, mens «Jeg glemmer deg aldri» har 21,7 millioner.

– Og det er bra!

MIDTPUNKT: Emma Steinbakken hylles i kveldens utgave av «Hver gang vi møtes». Fra venstre: Kristian Kristensen, Ingebjørg Bratland, Steinbakken, Freddy Kalas, Karoline Krüger, Isah og Bjørn Eidsvåg.

«Not Gonna Cry» får for øvrig Eidsvåg-behandling i kveldens «Hver gang vi møtes».

– Jeg har jo alltid noen historier til låtene mine, sier Steinbakken.

– Og så plutselig står Bjørn Eidsvåg der og synger om den historien. Det er merkelig, men veldig, veldig stas.