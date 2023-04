ETT AV TO: Munnspillet som nå er til salgs er ett av to som han ga bort i gave til selgeren.

Legendarisk Dylan-munnspill til salgs

Munnspillet Bob Dylan brukte under legendariske Town Hall-konserten i New York i 1963 er nå til salgs for 470.000 kroner.

Det skriver TMZ.

Selger er Peter McKenzie som i sin tid fikk dette munnspillet og et annet lignende munnspill i gave fra Bob Dylan to dager etter den historiske solokonserten Town Hall i New York i april 1963.

HISTORISK: Dette historiske Dylan-munnspillet kan nå bli ditt for 45.000 dollar eller rundt 470.000 kroner.

Denne konserten regnes som den første virkelig store konserten i Bob Dylans karriere. Utenpå etuiet har Dylan til og med skrevet tittelen på en av sangene han fremførte på denne konserten.

DYLAN ANNO 1963: Bob Dylan under en konsert i januar 1963. Det er ikke fastslått om musnpillet han bruker her, er det sammen som nå er til salgs,

Dylan har solgt mer enn 125 millioner album over hele verden, og startet som artist i 1962, året før den legendariske Town Hall-konserten. I 1961 flyttet han til New York for å realisere drømmen om å bli en stor musikkstjerne.

Dylans sangskriverkunster gjorde at han fikk Nobelprisen i litteratur i 2016.

I desember 2020 solgte Dylan hele sangkatalogen på 600 sanger til Universal Music, for 2,5 milliarder kroner. Salget var på det tidspunktet den største enkelthandelen for en artist gjennom tidene.