Her er artistene i Melodi Grand Prix 2023

Ventetiden er over for MGP-fansen: Følg presentasjonen av årets 21 deltagere.

Saken oppdateres fortløpende!

Som VG har skrevet tidligere, er det gjort store forandringer i årets Melodi Grand Prix. Det betyr blant annet at det kun blir tre delfinaler, ingen sistesjanse, forhåndskvalifiserte artister eller dueller.

Dessuten vil en internasjonal jury telle halvparten av stemmene. Dette er kun i selve finalen.

Delfinalene finner sted den 14., 21. og 28. januar, mens den store finalen arrangeres i Trondheim Spektrum den 4. februar.

Bidragene til hver delfinale offentliggjøres mandag i uken før delfinalen.

Delfinale 1 lørdag 14. januar

Ulrikke Brandstorp gjør MGP-comeback.

Ulrikke Brandstorp: «Honestly»

Tekst og melodi: Jim Bergsted, Helge Moen, Ben Adams, Ulrikke Brandstorp, Joshua Oliver og Christoffer Gunnestad

MGP-vinneren fra 2020 prøver seg igjen! Ulrikke Brandstorp (27) kom seg aldri til Eurovision-finalen i Rotterdam på grunn av pandemien, men her får hun et nytt forsøk på å kvalifisere seg.

Siden den gang har Ulrikke vært jevnlig i rampelyset, blant annet som Trollet i Maskorama, som sta rekrutt på Kompani Lauritzen, og ikke minst i hovedrollen som Sophie i suksess-musikalen Mamma Mia.

«Honestly» er basert på hennes eget liv, og handler om hvordan man ønsker å være der for noen man er glad i når de går gjennom vonde opplevelser.

– Jeg er mer giret enn forrige gang, det trodde jeg ikke skulle være mulig, sier Brandstorp under sendingen.

Eirik Næss

Eirik Næss: «Wave»

Tekst og melodi: Viktor Ljungqvist, Amalie Olsen og Eirik Næss

Eirik Næss (35) er en artist og låtskriver fra Larvik. Eirik har vært session-gitarist

i Oslo siden han flyttet til hovedstaden, hvor han blant annet har vært med i Stjernekamp-bandet.

«Wave» handler om å gripe sjansen og si ja til de mulighetene livet har å by på.

Kate Gulbrandsen

Kate Gulbrandsen: «Tårer i paradis»

Tekst og melodi: Kjetil Mørland og Kate Gulbrandsen

Enda et comeback! Kate Gulbrandsen (57) vant Melodi Grand Prix helt tilbake i 1987 med «Mitt liv», og nå er den blide Slemmestad-kvinnen klar for nok en MGP-utfordring. Hun har siden deltatt i mange show fra både scene og skjerm, og noen husker henne nok også som stemmen bak Rolf Løvlands “Welcome To Lillehammer” som ble skrevet i forbindelse med OL på Lillehammer.

“Mitt liv” ble for øvrig nummer ni av 22 deltagere under finalen i Belgia i 1987.

Rasmus Thall

Rasmus Thall: «TRESKO»

Tekst og melodi: Rasmus Simon Vedvik Thallaug, Farida Louise Bolseth Benounis og Robin Alexander Vedvik Helmersen

Rasmus Thallaug (30) er en låtskriver, produsent og artist fra Tønsberg som går under artistnavnet Rasmus Thall. Da er det kanskje noen eldre MGP-entusiaster som stusser på etternavnet, og ganske riktig; Rasmus er barnebarnet til Anita Thallaug (84).

I år er det faktisk 60 år siden Anita Thallaug sang «Solhverv» i Eurovision Song Contest, men den endte dessverre sist.

Rasmus Thall var i fjor var både produsent, medlåtskriver og pianist på kjæresten Faridas bidrag «Dangerous». Hun har også skrevet bidraget sammen med Rasmus’ storebror, som også låten handler om.

Alessandra Mele

Alessandra Mele: «Queen of Kings»

Tekst og melodi: Henning Olerud, Stanley Ferdinandez, Alessandra Mele og Linda Dale

Alessandra Mele er en norsk-italiensk artist og låtskriver. 20-åringen har bodd mesteparten av livet i Italia, men bestemte seg for å flytte til Norge for to år siden etter å ha fullført videregående. Hun ønsket å komme nærmere sin norske familie og ville videreutvikle interessen for musikk. Fra hun var veldig liten begynte hun å synge, danse og lage mat sammen med moren sin til lyden av Frank Sinatra.

Hun deltok i sin første sangkonkurranse da hun var 6 år og vant med ABBA-klassikeren «Dancing queen». Hun elsker å stå på scenen og føler at dette er stedet hun kan være seg selv.

Alessandra har studert piano og har jevnlig sangundervisning hos en pedagog i Italia. Hun deltok i The Voice i 2022, hvor hun fikk mye skryt for sin unike stemmeprakt. Nå bor hun i Lillehammer og studerer på musikkskolen LIMPI.

Låten «Queen of Kings» handler om å tørre og være seg selv, og det å komme sterkere ut av vanskelige perioder i livet.

Byron Williams Jr & JOWST

Byron Williams Jr & JOWST: «Freaky For The Weekend»

Tekst og melodi: Byron Williams Jr og Joachim With Steen

Der kommer sannelig nok en tidligere vinner, nemlig Joachim With Steen (33), alias JOWST. Han vant jo finalen i 2017 sammen med Alexander Walmann og “Grab The Moment”, og nå har han ferten av mer MGP-suksess.

Byron Williams Jr., opprinnelig fra Miami, husker noen fra The Voice i 2021 og har også en bakgrunn fra The Drifters.

I årets Melodi Grand Prix er de klar for å lage fest!

Umami Tsunami featuring Kyle Alessandro, Kristian Haugstøyl & Magnus Winjum

Umami Tsunami featuring Kyle Alessandro, Kristian Haugstøyl & Magnus Winjum: «Geronimo»

Tekst og melodi: Torgeir Ryssevik, Carl-Henrik Wahl, Bjørn Olav Edvardsen, Sindre Timberlid Jenssen, Lasse Midtsian Nymann og Kristian Lund.

Umami Tsunami er et kollektivprosjekt som oppsto sommeren 2022 som et fellesskap med

låtskrivere, artister, produsenter og folk som jobber med design og visuelle uttrykk. Her skal etter sigende europeisk og asiatisk popmusikk møtes og påvirke hverandre til ett uttrykk.

Flere av kollektivmedlemmene har bakgrunn fra ulike sangkonkurranser på fjernsyn.

Delfinale 2 lørdag 21. januar

Sandra Lyng

Sandra Lyng: «Drøm d bort»

Tekst og melodi: Sandra Lyng, Erlend Torheim, Ferdinann West og Kristina Blakli

Sandra Lyng kan se tilbake på en lang og innholdsrik karriere etter at hun deltok – og fikk sitt gjennombrudd – i Idol i 2004. Hun har hatt stor suksess som artist, og har etter hvert også slått seg opp som låtskriver, blant annet bidro hun til “Someone” med NorthKid som i fjor kun ble slått av Subwoolfer i den norske finalen.

«Drøm d bort» handler om sårbarhet, håp og styrke.

Jone

Jone: «Ekko Inni Meg»

Tekst og melodi: Morten Franck, Christopher Colin Archer, Christine Ekeberg, Audun Agnar

Guldbrandsen, Silje Montsko Blandkjenn og Jonas Nes Steinset

Jonas Nes Steinset (26) fra Lier, med artistnavnet JONE, deltar i Melodi Grand Prix for første gang. Han har en bachelorgrad i låtskriving og produksjon på Høyskolen Kristiania. Her møtte han Daskeladden, sin faste kompanjong som han i dag turnerer og produserer all musikk sammen med.

I 2021 ble JONE nominert til Spellemann i kategorien festmusikk.

Swing’ it

Swing’ it: «Prohibition»

Tekst og melodi: Martin Jarl Velsin, Jonah Charles Hitchens, Vebjørn Mamen og Sam Peter Norris

Swing’ it representerer noe vi har blitt godt kjent med de siste årene, nemlig det litt utypiske MGP-bidraget - gladjazz i dette tilfellet.

Swing’ it startet karrieren som gatemusikanter i Tønsberg i 2014. Drømmen var å vise verden at gladjazzen hører hjemme i musikkverdenen også på 2020-tallet. Bandet har siden den gangen spilt hundrevis av konserter rundt omkring i Norge, Europa og USA.

Ella

Ella: «Waist»

Tekst og melodi: Raphaela Antônia Souza Silva, Timothy John Adam Gosden, Tristan Henry og Isabell Røren Hannevig

Ella må ikke forveksles med den samiske artisten og miljøvernaktivisten Ella Marie Hætta Isaksen, men heter egentlig Raphaela Antônia Souza Silva (24) og ble født i Belo Horizonte i Brasil.

Hun flyttet til Tromsø med sin mor som trettenåring og har brukt sin musikalske karriere til å blande skandinaviske og latinske musikkstiler. Ella lover å gi et fyrrig stykke Brasil til det norske folk!

Alejandro Fuentes

Alejandro Fuentes: «Fuego»

Tekst og melodi: Alejandro Fuentes, Nermin Harambasic, Chris Young og Mateo Camargo

35-åringen fra Chile og Kristiansand dukket opp i offentligheten første gang i Idol i 2005. Siden har karrieren vokst solid, ikke minst gjennom samarbeidet med Kurt Nilsen, Espen Lind og Askil Holm.

I 2018 deltok Fuentes i MGP med “Tengo Otra” (“Jeg har en annen”), og han synger på spansk også denne gangen. Fuego betyr ild.

Han blir også å se på norske tv-skjermer i “71 grader nord” i vinter.

Bjørn Olav Edvardsen

Bjørn Olav Edvardsen: «Turn Off My Heart»

Tekst og melodi: Bjørn Olav Edvardsen, Christian Ingebrigtsen og Henrik Thala

Bjørn Olav Edvardsen (40) er en artist, skuespiller og låtskriver bosatt i Nord-Odal, men oppvokst på Tromøy utenfor Arendal. Som MGP-debutant har han fått med seg blant andre pop-ringreven og A1-medlemmet Christian Ingebrigtsen på låtskriversiden.

Ifølge Edvardsen selv formidler han i låten et ønske om å kunne «skru av» følelsene og hjertet sitt for å få en pause fra tankekjør, angst og fordommer.

Elise Bay

Elsie Bay: «Love you in a dream»

Tekst og melodi: Elsa Søllesvik, Andreas Stone Johansson og Tom Oehler

Elsa Søllesvik (26) fra Haugesund er en artist og låtskriver som har vært i bransjen i mange år. Gjennombruddet kom som 17-åring med popsuksessen Elsa & Emilie, som

ledet til blant annet by:Larm, P3-listing, Lindmo og VG-lista.

I 2014 ble Elsa nominert til Spellemannprisen med albumet «Endless Optimism», som har gitt lyd til den populære TV-serien Skam.

Delfinale 3 lørdag 28. januar

Skrellex

Skrellex: «Love again»

Tekst og melodi: Kai Thomas Ryen Larsen, Michael James Down, Will Taylor, Primoz Poglajen og Jonas Gladnikoff

Kai Thomas Larsen (36), med dragartistnavnet Skrellex, er fra Moss og bosatt i Oslo, og det er dragartisten som deltar i Melodi Grand Prix.

Skrellex er en godt kjent skikkelse i det norske drag-miljøet og var mentor i tv-serien «Drag Me Out», samt at han deltok som Drag Queen i serien «Drags».

Tiril Beisland

Tiril Beisland: «Break It»

Tekst og melodi: Emma Steinbakken, Emelie Hollow, Lars Rossnes og Benjamin Pinkus

Tiril er en 21 år gammel artist og låtskriver fra Lillestrøm som helt siden barneskolen har gått med et intenst ønske om å bli artist. Hun har bakgrunn fra popmusikk-skolen LIMPI på Lillehammer, og har i tiden etterpå lagd mye ny musikk som mer enn gjerne vil dele med andre.

Her får hun dessuten låtskriverhjelp blant annet fra to drevne kvinner i faget, Emma Steinbakken og Emelie Hollow.

Akuvi

Akuvi: «Triumph»

Tekst og melodi: Beatrice Akuvi Hosen Kumordzie, Andreas Stone Johansson, Anderz Wrethov og Konstantinos Vlastaras

Beatrice Akuvi Hosen Kumordzie (27) er en norsk-ghanesisk artist som også deltok i Melodi Grand Prix i 2020 med låta «Som du er». Hun har også dubbet flere stemmer i ulike filmer og serier.

Asker-jenta har også bodd fem år i Sør-Afrika, hvilket skinner gjennom i musikken hennes. Det var også der at Akuvi begynte å utforske sin egen musikk, både rytmisk og tekstmessig.