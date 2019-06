«SAMMEN»: Dette er det offisielle pressebildet for låten Kygo har laget med Whitney Houstons vokal. Foto: SONY MUSIC

Kygo om Whitney Houston-sang: – Er dette en spøk?

Kygo var førstevalget til å puste liv i gammelt Whitney Houston-opptak, ifølge bestyrer for boet etter den avdøde poplegenden.

Kyrre Gørvell-Dahll (27) har nok en gang lagt et oppsiktsvekkende punkt til sin CV: En låt med en av tidenes mestselgende sangere, Whitney Houston, som døde i 2012, 48 år gammel.

I et intervju med Zane Lowe på Beats1 forteller en oppglødd Kygo om hvordan boet etter Houston kontaktet ham, og sendte ham vokalsporet til sangen «Higher Love».

– De så etter den rette produksjonen for låten, og så fikk jeg den i innboksen min. Og da fikk jeg vel omtrent samme reaksjon som deg: «Whitney Houston? Er dette en spøk?», ler han.

– Så jeg løp til studioet mitt og prøvde å produsere rundt denne fantastiske vokalen. Dette er en sjanse man får én gang i livet, et samarbeid jeg aldri trodde skulle skje. Så jeg la alt jeg kunne i den, og prøvde å gjøre den så bra som mulig.

Sammenlignes med legende

Boet etter Whitney Houston bestyres av Pat Houston, som er gift med Whitneys halvbror Gary. Hun sier til Rolling Stone at Kygo var det første navnet som ble nevnt i diskusjon om hvem som kunne bygge ut Whitneys vokal.

Årsaken var en av Kygos tidlige remikser, som var med på å løfte ham ut av gutterommet og til massene: Hans versjon av Marvin Gayes «Sexual Healing».

Pat Houston understreker at boet ikke la seg opp i Kygos arbeid.

– Du kan ikke fortelle Michael Jordan hvordan han skal skyte en basketball. Vi visste, da navnet hans kom opp, at dette ville bli en suksess når det ble håndtert av en av hans kaliber.

Til magasinet sier Kygo:

– Jeg prøvde å få det til å låte som noe hun ville laget, men også noe som er min stil.

Vil nå de unge

I en pressemelding fra Sony sier Pat Houston at Kygo var den riktige produsenten til å lage noe som lever opp til standarden Whitney-fans forventer.

Der mener hun videre at «Higher Love» vil sørge for at hennes avdøde svigerinnes musikk vil treffe nye generasjoner.

– Den er et vitnesbyrd om Kygos utrolige talent, og en påminnelse om hvorfor vi forelsket oss i Whitney fra starten av.

«Higher Love» er den første posthume Houston-utgivelsen på tre år. Ifølge Billboard den første med hittil uutgitt Houston-vokal på ti år – en sannhet med modifikasjoner.

Sangen ble opprinnelig en stor hit for Steve Winwood i 1986. Houston spilte inn en coverversjon i 1990, utgitt som bonusspor på den japanske CD-utgaven av Houstons tredje album, «I’m Your Baby Tonight». Det er vokalen derfra Kygo skal ha brukt.

– Vi ville ikke at hun skulle være en coverartist på det tidspunktet, sier bransjelegenden Clive Davis – som oppdaget og signerte Houston i 1983 – til Rolling Stone.

Ironisk nok var det en coverlåt som ble Houstons største hit noensinne, kun to år senere: Hennes versjon av Dolly Partons «I Will Always Love You» fra 1992 er tidenes mest solgte sang av en kvinnelig artist.

Høyt på listene

Boet etter Whitney Houston har både en hologram-turné og et album med uutgitt musikk på trappene.

«Higher Love» ser ut til å gå bra kommersielt: I skrivende stund er den på fjerdeplass på amerikanske iTunes, og på syvendeplass globalt ifølge Kworb.

En annen norsk EDM-artist har tidligere gjort suksess med vokal fra en avdød legende: Matoma slo i 2015 gjennom internasjonalt med «Old Thing Back», hvor rapperen The Notorious B.I.G. figurerte. Den er avspilt over en kvart milliard ganger på Spotify.

Publisert: 28.06.19 kl. 23:10 Oppdatert: 28.06.19 kl. 23:44