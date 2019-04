HJERTETRØBBEL: Mick Jagger. Foto: Trond Solberg

Drudge Report: Mick Jagger skal hjerteopereres

Må få ny hjerteklaff, skriver det amerikanske mediet.

I helgen ble det kjent at The Rolling Stones må utsette sin kommende turné fordi vokalist Mick Jagger trenger medisinsk behandling.

Nå melder Drudge Report at det dreier seg om en hjerteoperasjon, og at Jagger må få satt inn ny hjerteklaff.

De skriver at denne typen inngrep er vellykket i 95 prosent av tilfellene, og Jagger forventes å være i fin form igjen til sommeren.

Han skal angivelig opereres i New York denne uken.

– Beklager til alle våre fans i USA og Canada som allerede har skaffet seg billetter. Jeg virkelig hater å skuffe dere på denne måten. Jeg er helt fra meg for at vi må utsette turneen, men vil jobbe knallhardt for å komme meg tilbake på scenen så fort som mulig. Igjen, unnskyld til dere alle sammen, skrev Jagger på Twitter lørdag.

