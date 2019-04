HÅVER INN: Sigrids verdi på konsertmarkedet har steget kraftig, ikke minst i Storbritannia. Foto: Richard Isaac/REX/REX

Sigrid Solbakk Raabes turnébudsjett: 920.000 kroner på tre uker

Honorarene heves for 22-åringen, som tjente rundt en million på en ni konserter lang utenlandsturné. Det er antagelig bare blåbær mot hva hun nå kan kreve for å spille i hjemlandet.

Popkometen fra Ålesund, nylig utropt til offisiell ambassadør for hjembyen, har i skrivende stund 52 planlagte konserter å spille i 2019.

Og selv om det i år ikke ble noen Spellemannpris på Sigrid, kan hun trøste seg med bedre pris på tjenestene hun leverer.

Som VG omtalte sommeren 2017, hadde Sigrid den gang kontraktfestet 8500 kroner i honorar per konsert på en planlagt USA-turné som oppvarmingsartist.

I november 2018 gjennomførte hun en headliner-turné i Storbritannia, Irland, Frankrike, Belgia og Nederland – med fem konserter i førstnevnte, landet hvor hun nyter størst suksess.

Ifølge en søknad om støtte til turneen fra Norsk Kulturråd, som VG har fått innsyn i, har Sigrid fått vesentlig bedre økonomiske betingelser for sine opptredener.

115.000 per konsert

Budsjettet der viser at Sigrid skulle få utbetalt 920.000 kroner for åtte konserter, i snitt 115.000 per show.

Den endelige samlede summen ble antagelig større, siden det ble satt opp en ekstrakonsert i Manchester Albert Hall etter at budsjettet ble levert med søknaden.

Publikumskapasiteten varierte fra 760 til 4750, og turneen skal ha vært nær utsolgt.

Men det koster å turnere. Før ekstrakonserten var det budsjettert med et underskudd for hele turneen på 152.000 kroner. Samlet budsjett var på litt over én million.

Blant utgiftspostene var 255.000 kroner i personlig honorar til fem musikere, inkludert Sigrid selv.

230.000 gikk til management og booking. Lyd- og lystekniker skulle ha 94.000, turnémanager 69.000.

Hotellutgifter kom på 135.000, leie av bandbuss 110.000, flyutgifter 68.000, diettpenger til åtte personer 60.000.

Leie av teknisk utstyr kostet 36.000, mens 15.000 gikk til administrative kostnader.

Mål om markedsverdi

Turneen ble booket i mars 2018. Da var Sigrid allerede kåret til årets mest lovende artist av BBC, og singelen «Strangers» var en Topp 10-hit i Storbritannia.

I søknaden til Norsk Kulturråd står det ikke oppført inntekter for salg av fan-effekter, men Sigrids manager Geir Luedy sier til VG nå at det ble solgt «noe merch».

Etter det VG erfarer var turneen viktigere for å etablere Sigrid som liveartist og øke markedsverdien hennes, enn å tjene penger.

Hun høstet strålende anmeldelser, ikke minst for den største konserten, i Londons Brixton Academy. Det vakte oppsikt at hun fylte den salen på egenhånd uten engang å ha sluppet sitt første album på det tidspunktet.

Hever honorarene

Sigrids konserter i sommer og høst vil etter alt å dømme gi henne et solid inntektsår i 2019.

I juni skal hun varme opp for det store amerikanske bandet Maroon 5 på seks konserter i Europa. Deretter følger en sommer stinn av festivaljobber i inn- og utland.

I september og oktober turnerer hun i USA og Canada. I november og desember er det Europa og fremfor alt Storbritannia hun besøker – nå med enda bedre økonomiske betingelser, ifølge hennes manager.

– Det er klart at hennes standing er større nå, og vi kan dermed heve honorarene, sier Geir Luedy.

Det norske festivalmarkedet er sannsynligvis det mest innbringende for Sigrid. To år med stor oppmerksomhet i stigende kurve har gjort henne til kanskje det heteste norske artistnavnet på sommerens plakater.

I år opptrer hun blant annet på Øya i Oslo, Kongsberg Jazzfestival og Bergenhus Festning. Etter det VG kjenner til er det vanlig med rundt 500.000 kroner i honorar for de største norske artistene på de største festivalene.

Eksempelvis var det i forkant budsjettert med fem millioner i billettinntekter da Highasakite skulle spille ved et dusin norske festivaler i 2017.

Luedy opplyser til VG at han ikke vil kommentere konkrete tall.

Store kostnader

Sigrid fikk fantastisk mottagelse av debutalbumet «Sucker Punch» i mars; det gikk inn på fjerdeplass på den offisielle britiske albumlisten. Ifølge Official Charts Company er albumet årets mest populære debut fra en kvinnelig artist i Storbritannia.

Og det er liten tvil om at det britiske markedet er klart for flere Sigrid-konserter. Eksempelvis er det hun som pryder omslaget på musikkmagasinet DIYs nylig utgitte festival-spesialutgave for sommeren.

– Vi er fremdeles på byggestadiet, men vi ser helt klart resultater av arbeidet vi allerede har lagt ned, sier manager Luedy.

– Vi selger fort og godt i både USA og UK i disse dager. Kostnadene er selvfølgelig store, men vi har stor tro på at disse jobbene vil ta henne til nye høyder.

NME anmeldte nylig en klubbkonsert Sigrid holdt i London, og ga henne 4 av 5 stjerner for innsatsen.

«Den norske artisten viser oss hvordan det ser ut å virkelig elske hvert sekund av det du gjør», skriver anmelderen, og omtaler showet som en «episk hjemmefest».

Publisert: 25.04.19 kl. 11:20