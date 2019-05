Pauseunderholdning under finalen. Foto: NRK

Grusom bizarro-Madonna

At Madonna opptrer i Eurovision-finalen er egentlig så bisart at jeg ikke helt klarer å fatte omfanget av det. Selv om jeg nettopp skrev den setningen.

Hva som egentlig har vært motivasjonen bak, og om det er TV-programmet, Madonna eller Israel som tjener mest på det, skal jeg ikke si for bombastisk.

Introduksjonen fra programlederne var i alle fall pinlig på samtliges vegne, også det seriøst snåle intervjuet med Madonna i forkant.

Ikke fordi hun har sjørøverlapp foran øyet (en del av den nye Madame X-personen), men fordi hun virket som om hun var helt sikker på at dette var lurt å si ja til, spesielt mens hun siterte seg selv fra en av sine største hits: «Music makes the people come together. Yeeea.»

Tja. Før hun i det hele tatt kom seg på scenen skjedde en haug med ting som nesten fikk folk til å gi opp musikk, inkludert fjorårsvinner Nettas nye låt «Nana Banana».

Og uendelige mange oppsummeringer av de 26 deltagerlåtene.

Men så står hun der. Tidenes mestselgende kvinnelige artist. Med flest nummer 1-album. Ikonet. Legenden. Etc. Etc.

I en enorm kirke, blant et voldsomt kor av munker. I en skummelt lovende åpning.

Men så: Kameramannen sliter. Bildeprodusenten sliter. Og Madonna sliter mest.

Vokalen er grusom, sur – og får til og med de verste innslagene tidligere på kvelden til å blekne. Det er helt fryktelig. Dette er noe av det mest horrible jeg har sett fra en artist på dette nivået. Men hun synger i det minste live.

Det skal hun ha. Det er bare det at hun ikke burde gjort det i det hele tatt. Det er et forferdelig innslag, der en tredve år gammel legendarisk låt blir dundret like hardt i bakken som dørsmellet i starten av originalversjonen.

Madonna klarer i løpet av noen skarve minutter å rive ned sin sterke personlighet, sin evne til å følge med i tiden, sitt rykte som én som gjør de riktige valgene.

En pastisj på «Sukkerfeens dans» fra Tsjaikovskysjs Nøtteknekkeren er ikke så ille, bare rart. Inkludert det visuelt umusikalske i gassmaske-statistene.

Hun går rett over i playback på «Future». «Not everyone is learning from the past» er budskapet på 60-åringens fjerde singel fra det kommende junialbumet «Madame X».

Sannelig kommer ikke selveste Quavo fra ekstremt gode og nytenkende Migos på scenen. Rapperen fra et av de kvikkeste og morsomste bandene blant oss akkurat nå. Litt usikker på om autotunemesteren Quavo er live i sin mikrofon, men det er helt åpenbart at Madonna ikke lenger har sin på. Det er definitivt like greit. Spørsmålet er bare hvorfor hun hadde den på i første omgang.

«Future» er en helt grei, rett-frem reggae-sak. Et forglemmelig øyeblikk som neppe kommer til å løfte «Madame X». «Your future is bright» påstår duoen, før ordene «wake up» troner over scenen.

Våkn opp selv, Madonna.

Publisert: 19.05.19 kl. 00:33