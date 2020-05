BURSDAG: Christine Koht feirer egen bursdag med gode ord på sin egen Facebook-side i dag. Foto: Privat

Christine Koht: Ikke mer spredning

Alvorlig kreftsyke Christine Koht (53 i dag) med kjærlighetserklæring på sin Facebook-side – og den beste meldingen hun har fått siden hun ble syk for femten måneder siden.

– Jeg fikk vite mandag at jeg ikke har spredning, forteller en gledestrålende Koht mot slutten av videoen hun har postet på Facebook, etter å ha fortalt at hun har vært gjennom blodprøver, gynekolog, og øre-, nese og hals.



– Tenk at jeg lever og får oppleve å feire min bursdag i dag! Endelig!

Husk å være stolt av deg selv – enten du er tykk eller tynn, syk eller frisk, skriver komikeren.

Det har gått 15 måneder siden Christine Koht ble kreftsyk. Siden har hun kjempet en tøff kamp mot den alvorlige sykdommen, de siste månedene på Sunnaas sykehus.

Koht ble ved årsslutt 2019 kåret til Årets navn flere steder, deriblant i VG, for sin evig optimistiske og tross alt humørfylte kamp mot kreftsykdommen og ikke minst at hun aldri har gitt opp håpet om å bli frisk igjen.

Og det var en svært glad prisvinner som kunne konstatere at seieren i Årets navn var overlegen.

– Ja, du er på nivå med kongen, svarte VGs sjefredaktør Gard Steiro under overrekkelsen på Sunnaas sykehus i desember i fjor, og siktet til at kong Harald vant samme pris i 2017.

I begynnelsen av mars kunne Christine Koht endelig flytte hjem til «eventyrhuset» i Tønsberg, hvor hun bor med kona Pernille Rygg (56).

Bare for å oppleve at verden ble satt ut av spill av et dødelig virus, noe hun fortalte åpent om i et VG-intervju i mars.

– Tenk, nå har jeg fått sammenhengende juling i halvannet år, og så kommer jeg hjem til corona. Etter bare én uke hjemme! Jeg er livredd for å få corona. For meg betyr det døden, sier Koht, som fikk diagnosen føflekkreft i slimhinnene i november 2018.

Hun har kronisk lungeinfeksjon og luftveisbetennelser, og går på store mengder kortison og antibiotika. Immunforsvaret er svært dårlig.

Helt frisk er hun altså ikke, men avslutter Facebook-innlegget i kjent Koht-stil:

«Og ikke glem å si herregud som jeg elsker deg til alle du kjenner. Flere ganger om dagen!»

Publisert: 19.05.20 kl. 18:03

