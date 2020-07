SYNGER OM MARTINE: I en ny sang som Alexander Rybak hyller han bloggeren Martine Røsten Aune. – Denne jenta er magisk. Hun er som tatt ut av et eventyr, synger han i låten «Magic». Foto: Scanpix/Privat

Alexander Rybak var nær tilbakefall: Ble reddet av en blogg

Etter at han i 11 år hadde vært avhengig av sovemedisiner og antidepressiva, var Alexander Rybak (34) godt i gang med rehabilitering. Men i mai møtte han veggen og var på full fart tilbake igjen.

Oppdatert nå nettopp

Så kom han over bloggen til Martine Røsten Aune (24).

– Det ble redningen for meg, sier Alexander Rybak til VG.

Nå hyller han Martine Røsten Aune med sangen «Magic» som han lanserer fredag.

«The girl is magic», synger han i sangen. For Rybak er Martine «som tatt ut av et eventyr», «alt hun sier er magisk» og «alle problemene hans er borte».

– Hele sangen handler om Martine. Jeg er betatt av hennes tanker og drivkraft, sier Alexander Rybak.

Fikk du med deg Rybak i Hollywood-filmen?

les også Alexander Rybak røper hemmelighet: Avhengig av sovepiller og antidepressiva i 11 år

I begynnelsen av juni skrev Rybak til alle sine følgere på både Facebook og Instagram at han har «levd med en hemmelighet».

«I 11 år har jeg vært avhengig av sovemedisiner og antidepressiva. Det startet harmløst, men til slutt var det nær ved å ødelegge livet mitt», skrev 34-åringen.

Men da nevnte han ikke Martine Røsten Aune, hennes blogg og at den reddet ham fra et tilbakefall.

– Bloggen hennes har reddet hele oppturen for meg. Den handler om mye kjipt, ja. Men det er likevel en oppløftende blogg. Det er mye som er felles for mange lidelser og det handler om å takle depresjon. Det er på mange måter en blogg som handler om kvinneproblemer, men det er mange andre symptomer hun beskriver jeg kjenner meg igjen i og jeg leser fortsatt et kapitel av bloggen hennes hver kveld, sier Alexander Rybak.

Rybak forteller at han frem til mai måned hadde jobbet med problemene sine, vært målbevisst og opplevde at nå gikk alt riktig vei.

– Jeg følte meg frisk og begynte å leve normalt. Men i mai måned kom alt tilbake, alt var nytteløst. Jeg begynte å ty til sovepiller igjen. Det er når man har det som vondest i kroppen at man begynner å tvile på alt man har lært, sier Alexander Rybak til VG.

les også Alexander Rybak filmet med Will Ferrell: – Terapi

Røsten Aune er glad for at Rybak har funnet trøst i hennes blogg, og at han nå har skrevet en sang om henne.

– Det er veldig morsomt få en egen sang på denne måten. Vi har møttes noen ganger og er blitt gode venner. Han er et fint menneske som det er koselig å være sammen med. Jeg synes Alexander er tøff som har stått frem i mediene slik han har gjort nå. Han er tross alt en offentlig person, sier Martine Røsten Aune til VG.

Hun studerer sosialantropologi ved Universitetet i Oslo, er vokst opp på Råholt og i Lillehammer.

– Jeg tenker at det er noe jordnært mellom oss to. Det har vært gøy å utforske hverandres reiser. Jeg skulle gjerne hatt henne som en coach for meg, sier Alexander Rybak på sin side.

INSPIRERTE RYBAK: Martine Rusten Aunes blogg ble redningen for Alexander Rybak. Foto: Privat

les også Alexander Rybak: Ingen tiltak for drastiske

Martine Røsten Aune forteller at hun skriver mye om kvinnesykdommen endometriose på bloggen sin og utfordringene med å leve med en sykdom hvor det finnes et begrenset behandlingstilbud.

– Det er en smertefull sykdom som kan påvirke fertilitet, fordøyelse, sexlivet og gi store smerter. Det er en sykdom som også gir psykiske utfordringer. Dessuten handler det mye om følelser rundt det å være syk. Men Alexander er ikke den første mannen som har tatt kontakt og som kjenner seg igjen i det jeg skriver selv om man ikke har en livmor, sier Martine.

Det var i 2009 Rybak trollbandt hele verden og sikret Norge seieren i Eurovision Song Contest. Siden den gang har han levd godt på vinnermelodien «Fairytale».

– Både i sjelen og i lommeboken. Men samtidig: Jo mer jeg klarte å si nei, desto større ble eventyret for meg. I 2009 holdt jeg ofte to konserter om dagen, sier Rybak.

«Magic» er en spesiell sang for han på mange måter – ikke bare på grunn av Martine.

– Det er den første låten jeg har laget selv, her i mitt lille studio hjemme i leiligheten. Corona-tiden har lært meg å tenke nytt og jeg har heller ikke råd til å ha de beste og dyreste produsentene lenger. «Magic» skal også lanseres internasjonalt. Gjennom internett har jeg fans over hele verden. Det er lenge siden jeg har kost meg så mye med musikk som nå, sier Alexander Rybak.

Publisert: 17.07.20 kl. 09:45 Oppdatert: 17.07.20 kl. 10:10

Fra andre aviser