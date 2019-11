OSLO: Alan Walker slår til med terningkast fem av VGs anmelder. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Konsertanmeldelse: Alan Walker, Oslo Spektrum: Fra masken til ilden

Walker slår på stortromma med spektakulær showpakke i Spektrum.

Et typisk hjertesukk fra anmeldere – undertegnede inkludert – er at lett anonyme og datadrevne artister som Alan Walker med fordel kunne gjort mer ut av liveformatet. Som å invitere med en venn eller femten på scenen, eller å tenke nøyere gjennom det visuelle uttrykket.

Det kan synes som den populære 22-åringen fra Fana har fått med seg noe av sutringen. Eller kanskje ideen bare kom til ham i et inspirert øyeblikk. Sikkert er det at Walker dunder løs på sin største pauke med kveldens produksjon i hovedstadens storstue.

Rammen for konserten er det interaktive dataspillet «The Aviation Game», som oppfordrer publikum til å scanne sceneskjermen, følge en virtuell drone og med det ta del i gamingkulturen som opplagt utgjør et blytungt anker for Aviation-turneen.

Vår mann entrer scenen mutters alene, men med blockbustervibb formatert for både øyne og ører, og fyrer av en «Diamond Heart» som riktignok ses mer enn den høres. Men en raus samling gjesteartister – ikke minst en meget energisk Julie Bergan – kommer maskeladden raskt til unnsetning.

Et tidlig høydepunkt er «Tired», for anledningen sunget av svenske Juliander, der digitale praktbilder møter noe som minner mistenkelig om musikalsk tilstedeværelse. Påfølgende «All Falls Down», med Bergan og Juliander bak mikrofonen, treffer enda hardere, mens «Lonely» byr på slående videofigurer i rødt og sort.

Lyden er nær sagt aldri noe problem i Oslo Spektrum lenger, men det låter sjeldent like fenomenalt som på surround-opplegget Walker har satt opp for kvelden. Det samme må sies om videokunsten som rammer inn opplevelsen – dyr, smart og intens nok til å bli svimmel av, men med nok dynamikk til å kunne nytes uten å besvime.

Den viktigste faktoren er imidlertid den menneskelige. Etterhvert åpenbarer det seg nemlig et band bak hovedpersonen, og de bidrar med hørbart kjøtt på beinet – ikke minst på flotte, Tomine Harket-drevne «Darkside».

Versjonen av Coldplays «Hymn For The Weekend» blir noe av et hvileskjær i sammenhengen, mens Sias «Move Your Body» får publikum til å gjøre nettopp dét.

Musikalsk har fortsatt Alan Walker masse å gå på – ikke minst låtmessig. Men så er det kanskje ikke låter dette prosjektet først og fremst handler om. Som multimediekunstner i skjæringspunktet mellom film, dataspill, musikk og internettkultur er han uovertruffen i norsk sammenheng, og i kveld kommer alle kvalitetene endelig til sin rett.

Med avsluttende «Not Alone», «Different World» og (spesielt) Iselin Solheim-sungne «Faded» spikrer Walker festen. Han ber om et «familiebilde» sammen med publikum. Man mer enn aner et smil bak masken, og det er ham vel unt(z).

Publisert: 09.11.19 kl. 22:56







