POPKOMET: Billie Eilish, her på ACMA 2019 Art and Film Gala i Los Angeles tidligere denne måneden- Foto: O'Connor/AFF-USA.com / AFF

Billie Eilish (17) skriver Grammy-historie

Popstjernen Billie Eilish er tidenes yngste til å skilte med nominasjoner i fire av de «største» kategoriene. Flere norske navn står også på listen.

Nå nettopp

Amerikanske Billie Eilish Pirate Baird O'Connell, som hun egentlig heter, kan skilte med totalt seks nominasjoner før verdens gjeveste musikkpriser skal deles ut på nyåret.

Fire av disse regnes blant hovedkategoriene, årets plateinnspilling, årets album, årets låt og årets nykommer.

les også Billie Eilish går ut mot ludder-stempling

Aldri før har en så ung artist stilt så sterkt i alle disse kategoriene samtidig, melder britiske Daily Mail, som også omtalte kometen da hun i vår ble den yngste kvinnelige artisten noensinne til å toppe den britiske albumlisten med debutalbumet ««When We All Fall Asleep, Where Do We Go?».

Kan vinne mest

Popartisten Lizzo (31) er imidlertid den som står oppført med aller flest vinnersjanser før Grammy – hele åtte. I tillegg til de fire ovennevnte kategoriene, hvor hun altså konkurrerer mot Eilish, er amerikanske Lizzo blant annet nominert for beste poplåt-fremføring.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

LEDER: Lizzo, her på MTV Video Music Awards i New Jersey i sommer. Foto: PA / PA Wire

les også Låtanmeldelse: Vital dødsdans

Den amerikanske rapperen Lil Nas X (20) markerer seg også i tet med seks nominasjoner, også han i fire hovedkategorier. Popprinsessen Ariana Grande (26) har fem nominasjoner.

Men også flere norske navn står oppført på nominasjonslisten, deriblant lydtekniker Morten Lindberg (49). Han er med i kategoriene «Best Immersive Audio Album» for utgivelsen «Lux» (med dirigent Anita Brevik (55), Trondheimsolistene og Nidarosdomens Jentekor) samt årets klassiske produsent.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

NOMINERT IGJEN: Morten Lindberg (t.v.) og Leif Ove Andsnes. Foto: Steinar Larsen og Janne Møller-Hansen

Siden 2006 har Lindberg kunnet vise til 22 nominasjoner – 24, hvis man regner med de to nye.

Lindberg har imidlertid til gode å vinne, men kan til gjengjeld skryte på seg verdensrekord for antall vinnersjanser uten trofé-høsting.

I kategorien «Best Immersive Audio Album» konkurrerer Lindberg mot en annen nordmann, Gisle Kverndokk (52) og albumet «Kverndokk: Symphonic Dances», hvor blant annet Stavanger Symfoniorkester bidrar.

les også Aurora utelukker Billie Eilish-samarbeid i nærmeste fremtid

I tillegg er Thomas Dybdahl (40) representert i produksjonskategorien ikke-klassisk mastring. Sammen med Tchad Blake, Adam Greenspan og Rodney Shearer kan Dybdahl vinne for beste mastring med albumet «All These Things».

I kategorien beste klassiske solo-vokal-album, konkurrerer albumet «Schumann: Liederkreis Op. 24, Kerner Lieder Op. 24 med den tyske tenoren Matthias Goerne (52) og den norske pianisten Leif Ove Andsnes (49). Det er tiende gang Andsnes er nominert, han også uten å vinne.

Se hele listen med alle de 84 kategoriene på Grammy.com.

Grammy Awards finner sted i Los Angeles 26. januar. Soulstjernen Alicia Keys (38), som selv har 25 Grammy-statuetter hjemme, er vertinne for showet i år som i fjor. Årets galla er den 62. i rekken.

Publisert: 20.11.19 kl. 17:46

Mer om

Fra andre aviser 28.09.2019 Ariana Grande til Norge: Slik ble hun én av popmusikkens største Aftenposten