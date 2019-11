FILMPREMIÈRE: Blue Ivy Carter og mor Beyoncé på Løvenes Konge-premièren i Los Angeles i sommer. Foto: Chris Pizzello / TT NYHETSBYRÅN

Kjendisdatter Blue Ivy (7) vant gjev musikkpris

Blue Ivy Carter følger tett i foreldrenes fotspor som låtskribent. På søndag mottok hun den gjeve «Ashford & Simpson»-prisen.

Carter (7) samarbeidet med foreldrene på låten «Brown Skin Girl», som kom ut med mor Beyoncés Grammy-nominerte album, «Lion King: The Gift».

Sangen var et samarbeid mellom Blue Ivy, mor Beyoncé, far Jay Z, og et titalls låt-skribenter. 7-åringen mottok prisen sammen med foreldrene under Soul Train-prisutdelingen forrige helg, og er trolig den yngste vinneren noen sinne, i følge Daily Mail.

Blant de nominerte var Melissa Jefferson, bedre kjent som Lizzo, Chris Brown og Khalid.

Hør den prisvinnende låten under

14. gang på Billboard Hot 100

Dette er 14. gangen Blue Ivy opptrer i foreldrenes arbeid. Allerede ti dager etter sin fødsel, debuterte hun på sin fars «Glory ft. Blue Ivy Carter». Etter ein debut er hun kreditert med å ha bidratt til 13 av foreldrenes låter, deriblant en opptreden i Coldplays «Up&Up».

Til felles for alle disse er en opptreden på den ettertraktede «Billboard Hot 100»- lista.

Publisert: 20.11.19 kl. 23:32

