POPVETERAN: Carola, her under innspillingen av «Carolas advent» i fjor, var sen med skattemeldingen i 2019 og måtte betale forsinkelsesgebyr. Foto: Jonas Ekströmer/TT / TT NYHETSBYRÅN

Carola tapte flere millioner

Carola Häggkvist (53) har ifølge Aftonbladet gått på en millionsmell.

Oppdatert nå nettopp

Den svenske avisen melder at midler til en samlet sum på 4,7 millioner kroner har forsvunnet fra sangstjernens selskap Carola Musikproduktion AB.

I tillegg er Carola blitt ilagt tre forsinkelsesgebyrer, som til sammen lyder på 30.000 kroner, fordi hun i fjor leverte skattemeldingen ti måneder etter fristen – til tross for gjentatte påminnelser.

Ifølge Aftonbladet leverte 53-åringen inn selvangivelsen i november, og unngikk dermed angivelig i siste liten en konkurs.

Avisen har vært i kontakt med Carola som sier at hun ikke har noen kommentarer på nåværende tidspunkt.

les også Frykter romanserykter – sier nei til «Skal vi danse»

I årsberetningen til Carola Musikproduktion AB oppgis det ifølge avisen at den regnskapsansvarlige for bedriften er rammet av alvorlig sykdom og andre uheldige omstendigheter, og at dette er årsaken til skatteforsinkelsen.

Det opplyses også at det i 2018 og 2019 inntraff andre hendelser tilknyttet selskapet, som har medført at Carola tapte midler verdt 4,7 millioner.

les også Carola raser mot Melodifestivalens Hall of Fame

Selv om Carola i andre halvdel av 2018 og første halvdel av 2019 dro inn 4,3 millioner kroner, endte selskapet med et tap på 3,2 millioner, skriver avisen.

Ifølge årsberetningen forklares mye av nedgangen med mindre penger på bok fordi midlene i løpet av året er justert ned i verdi på grunn av usikkerhet rundt nettopp hva de er verdt.

les også Nicole sønderknust over bruddet med Eric Saade

Millionsmellen innebærer at Carolas opprinnelige egenkapital i selskapet, på seks millioner kroner, er redusert til 1,9 millioner kroner.

Carolas revisor og styreleder avstår også fra å kommentere stjernens økonomi.

Bare få dager før Norge stengte ned på grunn av corona, var Carola blant gjestene i Jahn Teigens bisettelse. Se VGTV (artikkelen fortsetter under):

Sangeren har flere selskap, og Carola Musikproduktion AB er det største. Selskapet har gått med overskudd i flere år og vært en sikker inntektskilde for artisten.

De siste årene skal mye av fortjenesten skyldes Carolas deltagelse i «Så mycket bättre», svenskenes svar på «Hver gang vi møtes». Der har hun vært med to ganger, i 2014 og 2019. I første runde fikk hun mye oppmerksomhet rundt innrømmelsene om at hun hadde vært intim med en annen kvinne.

Fått med deg? Carola fikk særbehandling

Et annet av Carolas selskaper, In Your Dreams Unlimited AB, gjør det bedre. Konsertene «Jul med Carola» skal ha bidratt sterkt til at selskapet tjente 4,2 millioner kroner – og dermed sørget for et overskudd på 1,1 millioner kroner i 2019.

les også Fremmed mann ville inn til Carola

Carola er svært aktiv på Instagram, og særlig under coronatiden har hun kommunisert hyppig med sine 157.000 følgere. Hver eneste dag dokumenteres på Instastory, både fra kulissene på ulike jobboppdrag og fra privatlivet. Avisoppslaget om sin egen økonomi har hun imidlertid til gode å uttale seg om også i egne kanaler.

53-åringen er i likhet med alle andre musikere rammet av avlyste opptredener som følge av virustrusselen.

«Men selv om alle konserter er innstilt for meg, så er ikke hodet og hjertet på pause», skrev hun for en uke siden sammen med dette klippet:

Publisert: 22.05.20 kl. 12:03 Oppdatert: 22.05.20 kl. 12:36

Les også

Fra andre aviser