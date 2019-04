STJERNEiTREFF: Billie Eilish og Aurora Aksnes. Foto: Frode Hansen/skjermdump fra Twitter

Billie Eilish og Aurora Aksnes møttes i Australia

Mange artister snakker om å ha verdens beste fans. Aurora kan smykke seg med å ha de mest berømte.

Som VG tidligere har omtalt, var 22-åringen fra Os en avgjørende faktor for at den internasjonale popsensasjonen Billie Eilish (17) satset på popmusikken.

Aksnes fikk som kjent god støtte av Katy Perry da hun selv var i startfasen.

I helgen opptrådte både Eilish og Aksnes på Groovin The Moo-festivalen i Canberra i Australia – og der fikk Eilish omsider treffe den norske artisten som har vært så viktig for henne.

Stemningen mellom de to var etter alt å dømme riktig god.

Bildet går nå sin seiersgang på Twitter. Blant dem som har postet er Robin Larsen, ansvarlig for sosiale medier ved Aksnes’ management Made:

Han har også lagt ut en snutt Eilish skal ha postet på Snap, hvor hun synger med av full hals mens Aurora fremfører «Runaway» – Aksnes-låten Eilish falt pladask for som 13-åring.

– Jeg skylder denne sangen alt, melder Eilish der.

17-åringen har tatt verden med storm; etter stødig stigning det siste året har karrieren hennes eksplodert med det nylige slippet av debutalbumet «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?».

Søndag kveld meldte Chart Data at albumet nå er tilbake på toppen av Billboard-listen i USA – og at Eilish er den yngste kvinnelige artisten som har tilbragt flere uker på toppen av USAs salgsliste siden Britney Spears gjorde det med sin debut for 20 år siden.

Publisert: 29.04.19 kl. 00:35 Oppdatert: 29.04.19 kl. 01:09