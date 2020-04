PÅ NETT: Sist Sigvart Dagsland holdt digital konsert, spilte han inn nær en million kroner for Kirkens Nødhjelp. Lørdag har turen kommet til kjellerkonsert med hele familien involvert. Foto: Hallgeir Vågenes

Sigvart Dagsland: Vant i retten – klar for konsert

Nå tar han med seg kona Karoline Krüger ned i kjelleren for en coronafri duokonsert påskeaften.

– For min del var det ikke viktig at tiltalte ble dømt, men det var viktig at hendelsesforløpet ble slått fast en gang for alle. Så sånn sett er det deilig at rettssaken er overstått, sier Sigvart Dagsland til VG.

Den tiltalte i rettssaken etter den voldsomme bilkollisjonen i januar 2018, Ahmad Yousef Mohammad Al-Hassan, ble i Hedemarken tingrett dømt til 45 dagers betinget fengsel sist uke. Også Al-Hassan og Dagslands to passasjerer ble hardt skadet i ulykken.

Domfeltes advokat, Arve Opdahl, sier til VG at det ennå ikke er bestemt om dommen ankes.

– Han er imidlertid meget skuffet over dommen og mener han ikke har begått noe straffbart, sier Opdahl.

Podkast-konsert

Selv ønsker Sigvart Dagsland nå å legge saken bak seg og gjøre det han kan best – å synge. Påskeaften blir det duokonsert fra egen kjellerstue fra artistekteparet Dagsland/Krüger.

– Kjelleren er det nye konserthuset! smeller det fra Dagsland.

– Det blir en livekonsert med en smule podkastpreg, tror jeg – en podkast-konsert, kanskje? Vi tenker å gjøre nye og gamle sanger, tett ved et flygel, samt et par duetter vi aldri har gjort før, sier han.

Sigvart Dagsland forteller videre at dette blir et rent familieforetakende med døtrene Emma og Sophie.

– Sophie og Styrk (Sophies samboer, red.anm.) filmer og sender, Emma sorterer meldinger og eneste hjelp utenfra er lydmann Helge Leirvik som ankommer nybadet i Antibac, forsikrer han.

Dagsland har allerede en digital konsert bak seg, til inntekt for Kirkens Nødhjelp. Den innkasserte over 900.000 kroner.

– Jeg var jo livredd for at det bare skulle være noen få seere og komme inn et par tusen kroner, så både gjengen i Kirkens Nødhjelp og jeg ble temmelig overveldet over responsen. Folk ga i hopetall.

Det var Kirkens Nødhjelp som kontaktet ham med ideen som han umiddelbart tente på.

– Det er en solid organisasjon som trenger god støtte i disse dager, og jeg likte ideen om at min første internettkonsert skulle være til inntekt for de menneskene som blir hardest rammet av et coronautbrudd – de som står uten vann og akseptable sanitære forhold, sier han.

Preget

Sigvart Dagsland medgir at tidene preger ekteparet, ettersom begge fikk kuttet alle inntekter tvert, ettersom alt av forestillinger brått ble avlyst. Sigvart Dagsland måtte si foreløpig farvel til turnékompis Bjørn Eidsvåg, mens Karoline Krüger var i ensemblet til «Chess» på Folketeateret i Oslo.

– Vi prøver å gjøre det beste ut av det. Vi har plutselig fått et pusterom der den nærmeste familien får mye tid sammen. Og det er jo en veldig fin stillhet i dette som i muligens vil se tilbake på som en fin tid oppi alt det rare, sier Dagsland, som gjentar mantraet om at «this too shall pass» – dette vil gå over.

– Det er en god ting å erstatte frykt med tillit. Det går over! Og når det er sagt, er jeg dypt imponert over det tverrpolitiske lederskapet som våre politikere viser i disse dager.

– Hva fyller dere selv dagene med?

– Vi har rett og slett hatt en tre uker langstrakt påskeferie. Det går i spaserturer, litt låtskriving, Trivial Pursuit, samt forefallende arbeid. Fint, egentlig! Og selvsagt Jed Bartlet (den fiktive presidenten i «West Wing», spilt av Martin Sheen, red.anm.). Sammen med NRKs påskekrim, «Tilståelsen». Og NRK-serien om Dag Hammarskjøld er unnagjort – anbefales!

Publisert: 09.04.20 kl. 06:00

