Låtanmeldelse: Billie Eilish – «No Time To Die»: Smakfullt og saktebrennende

Billie Eilish var ikke bare en av fjorårets desidert største kommersielle popsuksesser.

Med sin vridde, distinkte elektropop kan den amerikanske 18-åringen med det måpende oppsynet i tillegg anføres som et av ikke så altfor mange solide argumenter for at musikken ikke nødvendigvis var bedre før.

Denne komboen av bred appell, tidsriktighet og kredibilitet er selvsagt uimotståelig for en filmserie som straks bikker 60 år og 25 filmer. Og det er vanskelig å forestille seg et strategisk smartere valg av musikk til James Bonds frakoblede eksesser i 2020.

Men funker det i praksis? Selve balladen – som sedvanlig produsert av broren Finneas O’Connell – er slettes ikke dum.

Det tonale språket er riktignok temmelig fastspikret i den mollsvøpte elegansen som har blitt en egen subsjanger gjennom årenes løp. Eilish tar seg imidlertid tid til å bygge opp dramaet, som utspiller seg over et smakfullt og saktebrennende arrangement, uten noensinne å bikke over i plump grandiositet á la Adele.

Det gir en tekstlinje som «the blood you bleed is just the blood you owe» ekstra tyngde og nerve. Og fraværet av wow-øyeblikk veies langt på vei opp av lekre melodiske detaljer, subtil lek med klisjeer og en strålende vokalprestasjon.

Den beste og verdigste Bond-låten på år og dag er fortsatt Radioheads såre «Spectre» (2015), som naturligvis ble droppet fra filmen ved samme navn. «No Time To Die» utvider ikke handlingsrommet for franchisens soundtrack i samme grad, og må således kunne sies å være en ørliten skuffelse – ikke minst fra denne avsenderen.

Likevel: Billie fikser tilsynelatende det meste. Bond inkludert.

