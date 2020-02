I HARDT VÆR: Plácido Domingo, her i Sverige for noen år siden, da han ble belønnet med Birgit Nilsson-priset. Foto: JANERIK HENRIKSSON / TT /

Plácido Domingo legger seg langflat etter metoo-rapport

En granskning i regi av fagforeningen har konkludert med at operastjernen Plácido Domingo (79) har forsømt seg ved å opptre seksuelt trakasserende både på og utenfor arbeidsplassen.

AP publiserte i august en artikkel der én danser og ni sangere, hvorav én sto fram med navn, fortalte at de var blitt seksuelt trakassert av Domingo. Senere har 17 andre anklagere kommet på banen.

Selv om Domingo da nektet for at beskyldningene medførte riktighet, beklaget han dersom hans oppførsel hadde plaget noen. Han tok konsekvensen av bråket og trakk seg fra en forestilling. I oktober gikk han også av som sjef for Operaen i Los Angeles, hvor han hadde sittet i førersetet siden 2003.

Fagorganisasasjonen American Guild of Musical Artist (AGMA), som representerer over 8000 operaansatte, iverksatte en uavhengig granskning. De har nå kommet frem til at den spanske baryton-veteranen har opptrådt upassende i form av alt fra flørting til seksuell trakassering – både på jobb og utenfor arbeidstid, melder ABC News.

Trakasseringen skal ha strukket seg over to ti tiår.

– Forstår at noen kvinner har vært redde

Samtidig som rapporten nå foreligger, legger Domingo seg langflat. I en ny skriftlig uttalelse, også gjengitt av ABC News, sier han at han har brukt de siste månedene til å reflektere over anklagene.

«Jeg beklager dypt for all smerte jeg har påført mennesker, og jeg tar fullt ansvar for oppførselen min».

Han forteller videre at han har vokst som følge av den siste tidens erfaringer.

«Jeg forstår nå at noen kvinner har vært for redde for å uttrykke seg ærlig på grunn av bekymring over hvordan det ville påvirke karrieren deres hvis de gjorde det. Selv om det aldri var min intensjon, skal ingen måtte gå å kjenne på sånne følelser», lyder det fra 79-åringen.

Domingo, som har besøkt Norge flere ganger og opptrådt med Sissel Kyrkjebø (50), legger til at han heretter forplikter seg til å bidra til positive forandringer i operaindustrien, så ingen andre trenger å gå gjennom de samme prøvelsene.

«Det er mitt oppriktige ønske at det vil resultere i et tryggere arbeidsmiljø for alle i bransjen. Jeg håper at når jeg nå går foran som et eksempel for å fremme endring, så vil det inspirere andre til å gjøre det samme».

Selv om AGMA har lagt frem sin konklusjon, som de sier de vil presentere mer utfyllende om kort tid, holder LA Opera fortsatt på med en uavhengig intern granskning. De forventer også å legge frem sitt resultat i nærmeste fremtid.

Saken har ikke nådd rettsaparatet.

