FINALEKLAR: I kveld får du for første gang høre «Attention» med Ulrikke Brandstorp. Hun er allerede finaleklar og får følge med nok en artist i kveld.

MGP: Ny finalist klar i kveld

Det står tunge pop-navn bak når Ulrikke Brandstorp (24) presenterer sin finalelåt «Attention» i kveldens delfinale i Melodi Grand Prix der enda en artist vil bli klar for finalen i Trondheim den 15.februar.

Låten har Ulrikke nemlig skrevet sammen med Christian Ingebrigtsen fra A1 og Norges Eurovision-deltaker fra 2015, Kjetil Mørland.

Men hun er ikke den eneste som har fått storfin hjelp i kveld.

Bidraget til Magnus Bokn, «Over The Sea», er skrevet av ham selv med god hjelp fra Joakim With Steen - bedre kjent som JOWST - og vår siste Eurovision-vinner, Alexander Rybak.

Ved siden av Bokn på scenen i kveld står også Oda Evjen Gjøvåg under navnet Oda Loves You, Three Tenors og Hege Bjerkreim som kun bruker Bjerk som artistetternavn.

Hege - som også har komponert sin egen kjole - er for øvrig den eneste som synger på norsk i kveld.

VGs Marius Asp sitter klar med pennen for å felle sin dom over kveldens bidrag, og det kan naturligvis du også gjøre!

Asps anmeldelser legges fortløpende ut her, og som vanlig skal de fire artistene gjennom to dueller og en gullfinale før vinneren blir kåret i kveld!

Publisert: 01.02.20 kl. 19:53

