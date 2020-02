Magnus Bokn til MGP-finale

Det var Magnus Bokn som gikk til finale etter en spennende delfinale i MGP i kveld.

Magnus Bokn og Nordic Tenors gikk seirende ut av hver sine dueller og var klar for gullfinale i kveldens MGP-delfinale. Til slutt var det altså Magnus som trakk det lengste strået.

– Dette er magisk. Hva skjedde nå? var alt Bokn fikk frem rett etter at navnet hans ble ropt opp.

– Jeg tror ikke jeg kommer til å lande på en stund ennå. Jeg er så takknemlig for å ha alle disse flinke folka rundt meg. De har gitt meg spillerom slik at jeg kunne fokusere på meg selv og være litt ego i forkant av dette, sa Bokn til VG rett etter sending.

– Dødsbra, var den enkle konklusjonen til Joakim With Steen - JOWST - som var en av tre låtskrivere ved siden av Magnus Bokn selv og Alexander Rybak.

Bokn selv var full av ros til sine samarbeidspartnere.

– Det har vært kjempegøy å jobbe med dem. Det gir meg en ekstra styrke å ha dem i ryggen, sa en svært glad Stavanger-mann som også hadde mor og bror i salen lørdag kveld.

– Og dette holder helt til Rotterdam i mai?

– Jeg håper virkelig det, sa Bokn, som likevel oppdaget en sterk utfordrer lørdag kveld.

– Jeg tror kanskje Ulrikke Brandstorp kan komme til Rotterdam. Hun leverte bare helt sinnssykt bra her i kveld, mente han.

Låten «Attention» har allerede finaleklare Ulrikke Brandstorp skrevet sammen med Christian Ingebrigtsen fra A1 og Norges Eurovision-deltaker fra 2015, Kjetil Mørland.

Men hun var ikke den eneste som hadde fått storfin hjelp i kveld.

Bidraget til Magnus Bokn, «Over The Sea», er skrevet av ham selv med god hjelp fra Joakim With Steen - bedre kjent som JOWST - og vår siste Eurovision-vinner, Alexander Rybak.

Ved siden av Bokn på scenen i kveld sto også Oda Evjen Gjøvåg under navnet Oda Loves You, Three Tenors og Hege Bjerkreim som kun bruker Bjerk som artistetternavn.

Kveldens første duell gikk mellom Magnus Bokn og Oda Loves You, mens Nordic Tenors og Hege Bjerk møttes i den andre.

FINALEKLAR: I kveld får du for første gang høre «Attention» med Ulrikke Brandstorp. Hun er allerede finaleklar og får følge med nok en artist i kveld. Foto: NRK

Rettelse: I en tidligere versjon av denne saken sto det Magnus Bork gikk videre til MGP-finale. Han heter Magnus Bokn. Dette ble rettet 1. februar 2020 klokken 21.19.

