2018: Her er Tekashi 69 fra en konsert under moteuken i Milano i 2018. Foto: MARCO BERTORELLO / AFP

Skandalerapper satte Instagram-rekord

Rapperen Daniel Hernandez, bedre kjent som Tekashi 69 eller 6ix9ine, satte fredag kveld Instagram-rekord.

Nå nettopp

Med to millioner seere samtidig knuste han den gamle rekorden til Drake og Torey Lanez på 310.000.

Tekashi 69 kom nylig ut av fengsel, etter å ha blitt tidligere løslatt på grunn av smittefaren for coronavirus. Han er satt i husarrest i fire måneder, og må gå med elektronisk fotlenke, skriver Daily Mail.

I desember 2019 ble han dømt til to års fengsel for utpressing, våpenkriminalitet og salg av narkotika.

les også Skandalerapperen Tekashi 6ix9ine dømt til to års fengsel

23-åringen var også mistenkt for blant annet planlegging av drap. I utgangspunktet risikerte han en fengselsstraff på mellom 47 år og livstid, men etter å ha samarbeidet med påtalemyndigheten ved å si ja til å vitne foran en jury slapp han tiltale på flere av punktene.

Rekordsendingen kom som et svar på at rapperen Meek Mill kom med følgende utfordring til sine over ni millioner følgere på Twitter:

I livesendingen forklarer Tekashi 69 hvorfor han valgte å vitne.

– Dere forstår hvorfor jeg «tystet», men dere vil ikke forstå det. Det er ikke det at dere ikke forstår det, men dere vil ikke forstå det, sier han.

Videre hevder han at han fikk familiene til de han vitnet mot ut av fattigdom, betalte for skole for dem.

– Men var de lojale mot meg? Nei, så hvem brøt reglene først?

– Jeg vitnet. Jeg «tystet». Men hvem skulle jeg være lojal mot?

Tekashi 69, som er fra Brooklyn i New York, slo igjennom i 2017 og er kjent for låter som «Gummo» og «Keke».

Publisert: 09.05.20 kl. 04:50

Les også

Mer om Instagram

Fra andre aviser