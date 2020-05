EKS-PAR: John Mayer og Jessica Simpson, her på den aktuelle MET-gallaen i 2007, hadde en kort og heftig affære. Foto: Henry Lamb/Photowire/BEI/REX / REX

Jessica Simpson om kjolekommentar: – Kroppsmobbing

Jessica Simpson (39) raser mot den tidligere Vogue-sjefen som hevdet at popstjernens bryster nærmest spratt ut av kjolen på en galla i 2007.

Oppdatert nå nettopp

Vogue presenterte tidligere i uken en samling historier fra tidligere festligheter. Sally Singer, som i fjor sluttet som kreativ digital direktør i motebibelen, mimret over en angivelig hendelse fra 13 år siden.

Singer forteller at hun var vitne til at Simpsons frontparti «muligens falt ut» av kjolen på rød løper. Senere på kvelden skal den utringede kreasjonen ha bydd på enda større utfordringer.

les også Natalie Portman sier unnskyld til Jessica Simpson

Den tidligere Vogue sjefen forteller hvordan hun havnet rett overfor Simpson og hennes daværende kjæreste, rocker John Mayer (42).

– Under middagen ble det liksom sånn: Whoa, Jessica Simpsons bryste er rett overfor meg – på en tallerken – og jeg stirrer på dem, sier Singer.

Hun fortsetter med å hevde at Mayer la hendene på kjærestens attributter.

– Jeg husker at jeg tenkte: Dere kjendiser, vær så god – føl dere fri til å leke.

les også Jessica Simpson: Ned 45 kilo

Uttalelsene faller ikke i god jord hos Simpson – som tirsdag kveld postet et harmdirrende innlegg på Instagram.

Der poster hun et gammelt bilde av Sophia Loren og Jayne Mansfield, som viser førstnevnte sende et blikk nettopp mot sidekvinnens frontparti.

«Jeg føler meg litt som Jayne Mansfield etter å ha lest denne (usanne!) historien, der jeg kroppsmobbes av Sally Singer», skriver Simpson.

(Artikkelen fortsetter under posten)

Popstjernen påpeker at hun gjennom hele sitt voksne liv har måttet forholde seg til at «en hel verden» har meninger om hennes kropp, men at hun ikke lenger tar det inn over seg.

Likevel renner begeret over denne gangen.

«Å bli kroppsmobbet av en annen kvinne for å ha pupper i 2020, er kvalmende», skriver 39-åringen.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

BOKAKTUELL: Jessica Simpson signerer sin nye biografi i Los Angeles i februar. Foto: Christopher Polk / Invision

Vogue beklager å ha støtt Simpson.

«Det var aldri vår hensikt, men vi forstår hennes reaksjon og beklager for at vi tok dette», lyder det i en uttalelse fra Vogue til USA Today.

Jessica Simpson og John Mayer hadde et kort og stormfullt forhold i 2007. Det endte svært betent. I dag er Simpson gift trebarnsmor.

Eminem har tidligere moret seg på Simpsons bekostning (artikkelen fortsetter under videoen):

Normalt er MET-gallaen et av årets høydepunkter når det gjelder å vise seg frem i flotte og oppsiktsvekkende kreasjoner.

Tradisjonen tro arrangeres festen første mandagen i mai – men i år satte corona stopper. I stedet ble det en alternativ, virtuell markering. Det er første gang på 72 år at gallaen måtte droppes.

MinMote: 20 ikoniske MET-antrekk

FAMILIEN: Jessica Simpson med ektemannen Eric Johnson og parets barn på Simpsons boklansering i New York i februar. Foto: PBG / EMPICS Entertainment

les også Jessica Simpson trygler verden om å be

les også Jessica Simpson var avhengig av alkohol og piller

Publisert: 06.05.20 kl. 10:45 Oppdatert: 06.05.20 kl. 11:04

Les også

Fra andre aviser