HAR SINTE FANS: Demi Lovato. Foto: NTB SCANPIX

Fansen raser mot Demi Lovatos danser etter overdose

Publisert: 28.07.18 00:03 Oppdatert: 28.07.18 00:17

Skjellsordene hagler mot popstjernens venninne. Familien fortviler, og nekter for at hun har med Lovatos skrekkepisode å gjøre.

Demi Lovato (25) ble funnet bevisstløs i sitt Hollywood -hjem tirsdag formiddag lokal tid. Der hadde det pågått festligheter i kjølvannet av en tilstelning mandag kveld: Bursdagsfeiringen av Lovatos faste danser og venninne gjennom ti år, Dani Vitale (28).

Det ble raskt kjent at bursdagsfesten var det siste Lovato foretok seg i offentligheten før hun ble hentet i ambulanse.

Nå har mange av popstjernens dedikerte fans rettet sin vrede mot Vitale. Flere beskylder henne for å ha påvirket Lovatos rusbruk, og på Vitales Instagram renner det inn ukvemsord.

«Get away from demi!!!!!!!!!!!!! U just a fucking fake friend», skriver en med brukernavn «ddlovato.fp._» i kommentarfeltet på kontoens siste post.

«I hope she drops your ass real quick when she’s done with rehab», melder «demislittlesmile».

Kjendisnettstedet The Blast skriver at Vitales familie er sjokkert over hetsen og beskyldningene. Et familiemedlem sier til dem at danseren ikke bruker harde stoffer, og tvert imot er en «helsefreak». Hun skal ha gått i dekning etter dramaet.

På tampen av bursdagen sin takket Vitale sin venninne og oppdragsgiver på Instagram, både for kveldens fest og for et «sinnssykt år» på turné.

Amerikanske medier har forøvrig publisert nødsamtalen som kan ha berget Lovatos liv. Der kan man høre at kvinnen som ber om hjelp også ber om at det ikke brukes sirener ved utrykningen – et ønske som ikke ble etterkommet.

Fredag kveld klatret Lovatos siste singel, «Sober», helt til topps på den amerikanske iTunes-listen. Den ble sluppet 21. juni, og teksten levner liten tvil om at artisten synger om å ha gått på en rus-smell.

I sosiale medier kan man se en forsamling fans synge sangen i Atlantic City, hvor Lovato egentlig skulle holdt konsert.