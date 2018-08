SPILLER I OSLO I KVELD: Kendrick Lamar er klar for den største scenen under Øyafestivalen. Foto: Chris Pizzello / TT NYHETSBYRÅN

Fotoforbud på Kendrick Lamar-konsert - send oss dine beste bilder!

Verdens største hiphop-stjerne har nedlagt fullt fotoforbud før kveldens konsert i Tøyenparken. Vi vil ha dine bilder likevel.

Øyafestivalen opererer i år med to typer fotoakkrediteringer, ett for å ta bilder inne på festivalområdet, og ett for å kunne ta bilder av konserter foran scenen.

VG fikk tidligere i dag beskjed av pressesjef Jonas Prangerød om at avisen ikke vil få fotopass i dag. Dette fordi VG publiserte bilder fra Arctic Monkeys-konserten i går hvor det var fotoforbud. VGs fotograf tok bilder fra publikumsplass, i likhet med tusenvis av andre.

VGs fotograf har likevel sluppet inn gjennom portene i dag og har fått beskjed om at fotoregler fra artister følges. Kveldens hovedattraksjon Kendrick Lamar har også fotoforbud i kveld.

VGs sjefredaktør Gard Steiro sier fotoforbud er en uakseptabel innskrenking av pressens mulighet til å rapportere fra store kulturbegivenheter.

– Vi verken aksepterer eller respekterer slike begrensinger. I tillegg er det jo komplett meningsløst å nekte mediene å ta bilder når tusenvis av mobiltelefoner foreviger hele konserten.

Steiro sier VG ikke kommer til å boikotte konserten ved å ikke anmelde den.

– Leserne skal ikke rammes mer enn nødvendig av festivalleldelsens ukloke beslutning. Og vi vil - forbud eller ikke - publisere bilder av artistene. Jeg håper folk som er på konserten vil hjelpe oss.

Publikum kan ta så gode bilder man kan med mobilkamera, eller annet kompaktkamera som har blitt godkjent ved inngangen. Derfor ønsker vi å få tilsendt bilder fra dere som kan brukes til anmeldelsen som vil bli publisert i kveld!