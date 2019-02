PRISVINNER: Miranda Lambert mottat en pris på CMT-prisutdelingen i Nashville i oktober 2018. Foto: RICK DIAMOND / Getty Images for CMT/AFP

Countrydronning Miranda Lambert giftet seg på ny

Countryartisten Miranda Lambert giftet seg i hemmelighet med ny kjæreste.

Den prisvinnende artisten (35) delte nyheten på sin Instagram-konto med 3,4 millioner følgere lørdag.

«Til ære for valentinsdagen ville jeg gjerne dele noen nyheter. Jeg har møtt mitt livs kjærlighet, og vi har giftet oss! Hjertet mitt er fylt til randen. Takk Brendan Mcloughlin for at du elsker meg for … meg.»

Lambert var tidligere gift med countryartisten Blake Shelton, men de skilte seg i 2015. Shelton var gift da Lambert og han forelsket seg i 2005. Sheltons ekskone, Kaynette Williams, søkte om skilsmisse med begrunnelsen «upassende oppførsel i ekteskapet».

Etter bruddet fra Shelton snakket Lambert åpent om hjertesorg. Shelton ble raskt sammen med popstjerne Gwen Stefani, og Lambert var også koblet til flere kjærester i årene som fulgte, blant andre Anderson East. Hun var også sammen med Evan Felker, men forholdet tok slutt i august 2018, ifølge Entertainment Tonight.