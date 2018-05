EKSPAR: Lene Nystrøm og Søren Rasted i forbindelse med konserten «We Love The 90s» i fjor vår. Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Søren Rasted snakker om skilsmissen fra Lene Nystrøm: Revet ut av hverdagen

Publisert: 07.05.18 22:03 Oppdatert: 07.05.18 22:19

Et drøyt år etter bruddet med Lene Nystrøm (44) forteller Søren Rasted (48) at de to har det bra sammen.

Nyheten slo ned som en bombe i april i fjor. Aqua -paret kunngjorde i sosiale medier at de hadde satt punktum for et nesten 16 år langt ekteskap.

En måned senere uttalte Nystrøm til Se og Hør at det var tungt å ta avgjørelsen om å skilles, men at det var en beslutning de hadde kommet frem til sammen.

– Vi fortsetter som gode venner, gode partnere og ikke minst med hovedfokus på det beste for barna, forklarte hun.

Ellers har både Nystrøm og Rasted vært ordknappe om bruddet. Nå letter imidlertid Rasted på sløret i talkshowet «Hos Hans» på danske TV2 Charlie, skriver Ekstra Bladet .

– Jeg ble skilt i sommer og har det veldig bra sammen med min kone – med Lene, sier han i TV-showet.

Rasted forteller videre at «skilsmissen har vært god», og at de to «finner ut av tingene i fellesskap». De omgås titt og ofte og har det fint sammen, forklarer han.

– Etter å ha vært gift i 16 år, blir man revet ut av den normale hverdagen. På noen måter er det også veldig sunt – i hvert fall for meg, sier popartisten og legger til at han synes det er spennende å betrakte livet sitt på en annen måte.

– Man får liksom starte på ny frisk på et vis.

Nystrøm og Rasted hadde kjent hverandre vært bandkolleger i Aqua i flere år før de ble et par i 2001 . Da kastet de imidlertid ikke bort tiden. Samme år giftet de seg i all hemmelighet i Las Vegas, og senere på sommeren holdt de bryllup i Blovstrød kirke i Danmark.

Eks-paret, som har en datter på 13 og en sønn på 12 sammen, er fortsatt kolleger. Aqua har hatt en rekke opptredener sammen etter at skilsmissen ble kunngjort, og de har også mange konserter i månedene som kommer.

