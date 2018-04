ARTISTDUO: Espen Berg (t.v.) og Simen Eriksrud. Foto: Universal

Plateanmeldelse: Seeb – «Nice To Meet You»

Marius Asp

Publisert: 20.04.18 09:57

Kompetent, lettfordøyelig og temmelig unødvendig debut-EP fra Norges mest fremadstormende produsenter akkurat nå.

3

Seeb

«Nice To Meet You»

(Universal)

EP: POP

Det vakte en viss oppsikt da produsenttrioen Seeb – Simen Eriksrud, Espen Berg og Niklas Strandbråten – hanket inn Spellemann i kategorien “årets popgruppe” tidligere i år, basert på en spilleliste med enkelstående låter fremfor et helhetlig verk.

Spesielt rart er det jo imidlertid ikke. Popsjangerens hardeste valuta er og blir hitsingelen, et format Seeb for lengst har bevist at de mestrer til fingerspissene. I skrivende stund snuser trioens remiks av Mike Posners «I Took A Pill In Ibiza» på en milliard avspillinger i Spotify, og Coldplay, Tove Lo, Ed Sheeran og One Republic er blant artistene som har benyttet seg av teamets grep om mikseknottene med hell.

EPen «Nice To Meet You» er Seebs «ordentlige» debut, med seks låter og like mange gjesteartister. Det store spørsmålet blir kjapt: Hva er vitsen? Noe klart svar får vi aldri i løpet av disse snaut 20 minuttene.

Ballet åpner stjernetungt med Skylar Grey og Jay Sean på henholdsvis «Say You Love Me» og «Don’t Know Why», som begge lider under melodier der den eneste overraskende faktoren er at de ikke allerede finnes fra før. Særlig førstnevnte er en dvask affære som velter seg i «tropiske» klisjeer og et akkordmønster like spennende som gårsdagens kneipp.

Langt friskere er Dagny-gjestede «Drink About», som tross et noe mer formulaisk uttrykk enn vi er vant med fra hovedpersonen allerede er i ferd med å bli en fortjent kjempehit. Kontante tekstlinjer som «I'm trying so hard not to give a fuck/ Bleeding out on the living room rug» serveres over en pophymne man skal være relativt iskald for å stå imot. Nest best er det dvelende 11 LIT3ES-samarbeidet «The High», som også pirker lett borti et kledelig mørke.

Tross alle reservasjoner: Flere av disse låtene blir garantert å høre på radio og diverse spillelister i løpet av månedene som kommer. Det er da også dette formatet – som enkeltstående utslag av rådende pop-konsensus – de fungerer klart best i.

BESTE LÅT : «Drink About» feat. Dagny

