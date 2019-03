TOPPER: Jay-Z topper plakaten på siste dag av 50-årsjubileet for Woodstock-festivalen i august. Foto: Matt Rourke / TT NYHETSBYRÅN

Klar for Woodstock 50 år etterpå

Hiphop-guruen topper plakaten som også omfatter overlevende fra den originale festivalen for 50 år siden.

Rap-artisten Jay-Z er blant hovedattraksjonene når 50-årsjubileet for den legendariske Woodstock-festivalen markeres denne sommeren med en ny, «gammel», festival.

Festivalen, som har fått navnet «Woodstock 50» skal gå av stabelen i august, og i tillegg til Jay-Z har arrangørene lovet opptredener fra artister som Santana og John Fogerty – som begge opptrådte under originalen i 1969, skriver AFP.

– Vi vil at festivalen skal tilby noe for alle generasjoner, både unge og gamle, sier festivalsjef Michael Lang til Rolling Stone.

Miksen for den tre dager lange festivalen er i sannhet en konsertliste som rommer flere generasjoner. Det er ikke hver dag at Jay-Z, Chance The Rapper, Miley Cyrus, Halsey og Imagine Dragons står på samme plakat som rommer levende legender som for 50 år siden opptrådte under den originale festivalen; John Fogerty (den gangen med Creedence Clearwater Revival), Santana, Country Joe McDonald, John Sebastian, Melanie og Canned Heat.

Grateful Dead er også representert gjennom Dead & Company som ble startet av Bob Weir og den langt yngre John Mayer og som har ytterligere to Grateful Dead-medlemmer i stallen foruten Weir; Mickey Hart og Bill Kreutzmann.

NOT DEAD: Bob Weir fra legendariske Grateful Dead. Foto: Amy Harris / TT NYHETSBYRÅN

Grateful Deads opptreden på Woodstock i 1969 er legendarisk - selv i dedikerte fan-kretser - som en av deres verste konserter noensinne.

– Det er ganske fint å tenke på at du kan overleve som band etter å ha spolert den største spillejobben i karrieren, skal nå avdøde Jerry Garcia ha uttalt.

Festivalen arrangeres i perioden 16. til 18. august i Watkins Glen, New York.