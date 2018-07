POPVETERAN: Kylie Minogue på Echo Music Awards i Berlin i april. Foto: AXEL SCHMIDT / AFP

Kylie Minogue har fått ny kjæreste

Publisert: 03.07.18 14:50

MUSIKK 2018-07-03T12:50:50Z

Kylie Minogue (50) har postet romantisk bilde på Instagram.

Den australske popstjernen skal ha falt for 43 år gamle Paul Solomons, kreativ leder i det britiske bladet GQ.

Mandag la hun ut et bilde av seg selv og sin nye flamme i New York, der de står og holder rundt hverandre. Minogue skriver bare «I <3 NY» under bildet, men avisen The Independent opplyser om at mannen på bildet er Solomons.

Minogue har 1,7 millioner følgere på Instagram , og kjærlighetsbildet har i skrivende stund fått mange titusener med likerklikk og nesten 1000 kommentarer.

De to skal ha innledet romansen i februar i år. Også i mai, da hun rundet 50, postet Mingue svermebilde av seg og kjæresten på Instagram, med teksten «bursdagsjente». Heller ikke da skrev hun hvem mannen var.

Solomons har til gode å legge ut bilde av kjæresten til sine nær 11.000 følgere .

Popdivaen har hatt en lang rekke celebre kjærester. Vi kan nevne Michael Hutchence , Olivier Martinez , James Gooding , Nick Cave , Jean-Claude Van Damme , Lenny Kravitz og Jason Donovan .

Den ferskeste romansen før Solomons, med 30 år gamle Joshua Sasse, tok slutt i fjor. Minogue har vært åpen om hvordan hun brøt sammen da forholdet raknet.

Ekteskap og barn har det aldri blitt. Popstjernen uttalte til Sunday Times i februar i år at hun har tenkt på hvordan det ville føltes å være mamma.

– Men man må tåle sin skjebne. Jeg kan ikke forestille meg hvordan det skulle gå, hvis jeg på mirakuløst vis skulle bli gravid nå – i den alderen jeg er. Jeg mener, hadde jeg i det hele tatt klart det?

Minogue er Australias mestselgende artist noensinne. Hun var bare 11 år da hun startet karrieren. Sangstjernen, kjent for hitlåter som «» kan skilte med nærmere 100 millioner solgte album.