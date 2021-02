IKKE NOMINERT: Skuespiller og komiker Herman Flesvig. Foto: Maud Lervik

Herman Flesvig hadde årets største låt: Ikke nominert til Spellemannpris

Fjorårets største norske hit er ikke nominert til Spellemann for 2020. Ifølge Flesvigs manager ble den heller ikke påmeldt til prisutdelingen. – Anser ikke meg selv som en artist, sier Flesvig.

Fredag formiddag ble de nominerte til Spellemannprisen for fjoråret offentliggjort.

Blant de mest attraktive prisene er Årets Låt, kategorien med flest nominerte.

Der er det åtte vinnerkandidater – og fjorårets mest populære norske sang i Norge er ikke blant dem: Herman Flesvigs «Haugenstua», som har 17,8 millioner avspillinger på Spotify.

En oversikt VG har fått fra plateselskapenes organisasjon IFPI viser at «Haugenstua» var den kommersielt mest vellykkede norske låten på det norske markedet i 2020.

Av de åtte nominerte til Årets Låt er syv av dem inne på IFPIs Topp 40-liste over de mest populære låtene i Norge i fjor (både norske og internasjonale). Den åttende, Seeb og Julie Bergans «Kiss Somebody», har gjort det skarpt på radio.

(Se komplett liste over nominerte nederst i saken.)

Statistikk og skjønn

På Spellemannprisens hjemmeside lyder kriteriene for Årets Låt som følger:

«Låt som har dominert det norske markedet i året som har gått. Grunnlag hentes fra radio, salg og streaminglister. Kåres på basis av kombinasjon av statistikk og skjønn. Spesialjury beslutter nominerte. Vinner kåres i en kombinasjon av jury og publikum.»

Flesvig selv tar imidlertid ikke utelatelsen så tungt – om man skal dømme etter en uttalelse fra ham sendt til VG via hans manager:

– Det synes jeg er helt fint med tanke på at jeg ikke anser meg selv som en artist, og jeg vil gjerne gratulere alle nominerte!

Kan nomineres uansett

Ifølge Flesvigs manager Laila Robe Ludvigsen ble ikke «Haugenstua» meldt på til Spellemann i det hele tatt:

– I lys av at Herman hovedsakelig er skuespiller og komiker, har vi av respekt for norske artister valgt å ikke melde ham på i noen av kategoriene, sier hun.

Elise Steffensen i Sesong1, Spellemannprisens PR-byrå, sier til VG at de ikke opplyser om hvem som er påmeldt ut over de nominerte.

De vil heller ikke bekrefte om en utgivelse ikke er påmeldt.

Ifølge Steffensen gjør imidlertid dette ingen forskjell for kategorien Årets Låt, for der kreves det ikke påmelding.

– Det er ulike juryer som vurderer hvem som skal bli nominert. Spellemann har full tillit til juryene og kan ikke uttale seg om bakgrunnen for deres vurderinger, sier IFPI-direktør og Spellemann-styreleder Marte Thorsby.

IKKE NOMINERT: Astrid Smeplass. Foto: Hallgeir Vågenes

Astrid Smeplass er heller ikke nominert i noen kategorier. Hun slapp sitt debutalbum «Leave It Beautiful» sist høst, etter en rekke utsettelser. Platen ble godt mottatt av flere kritikere, og lå lenge høyt på VG-lista.

– Albumet er selvsagt påmeldt i alle relevante kategorier, sier Bjørn Rogstad, direktør i Smeplass’ plateselskap Universal Music.

– Vi er glade og takknemlige for all den anerkjennelsen Astrid har fått og får, og bruker ikke tid på det vi ikke får gjort noe med.

Fikk kritikk

I februar 2018 ble Astrid S utropt til Årets Spellemann for 2017. I kjølvannet av kåringen fikk prisen kritikk, blant annet fordi artisten ikke hadde gitt ut et helt album ennå.

Det skulle gå ytterligere to og et halvt år før platen kom, og Astrid S utsatte turnévirksomhet for å jobbe med albumet, men slapp både singler og EP’er underveis.

Hun ble nominert hvert år fra 2015 til 2018.

TUNGT NOMINERT: Cezinando. Foto: Kyrre Lien

Spellemannprisen skal ha sitt hovedshow på NRK 16. april.

Den potensielt største prisgrossisten, basert på nominasjonene, er Kristoffer «Cezinando» Karlsen.

Han er nominert i kategoriene hip hop, låtskriver, tekstforfatter og musikkvideo.

Dessuten er Cezinandos musikalske sparringpartner Ole Torjus Hofvind nominert i kategorien for årets produsent.

Og det er flere vinnersjanser: I tillegg til de nominasjonsbaserte prisene omtalt i denne saken skal utmerkelsene Årets Spellemann, Årets Internasjonale Suksess og Hederspris deles ut.

Triple og doble

Sondre Lerche er nominert i tre kategorier: pop, låtskriver og tekstforfatter.

TRIPPELNOMINERT: Sondre Lerche. Foto: Gitte Johannessen/NTB

Ugbad Yusuf Mustafa, bedre kjent under artistnavnet Musti, er også nominert i tre kategorier: hip hop, gjennombrudd og tekstforfatter.

En håndfull artister kan glede seg over dobbel nominasjon:

TIX stiller med to sanger i Årets Låt. Annie er nominert for pop og låtskriver. S1sco er i kategoriene hip hop og gjennombrudd. SKAAR i pop og gjennombrudd.

Tuva Syvertsen er nominert i tekstforfatter-kategorien, og i visekategorien som frontkvinne i Valkyrien Allstars.

Nicolas Pablo Munoz i Boy Pablo er nominert for låtskriver og musikkvideo.

Dette er alle de nominerte til Spellemannprisen 2020:

Årets låt

Dagny – «Somebody»

CLMD & Tungevaag – «DANCE»

TIX – «Kaller på deg»

TIX – «Karantene»

Frida Ånnevik & Chris Holsten – «Hvis verden»

Julie Bergan & SEEB – «Kiss Somebody»

Kygo feat. One Republic – «Lose Somebody»

Alan Walker & Ava Max – «Alone, Pt. II»

Country

Sweetheart

Malin Pettersen

Darling West

Johan Berggren

Folkemusikk/tradisjonsmusikk

Britt Pernille Frøholm

Mads Erik Odde

Ronny Kjøsen

Johanne Flottorp / Åsmund Solberg

Elektronika

Gundelach

Lindstrøm & Prins Thomas

Niilas

Fredfades & Jawn Rice

Produsent

Thomas Kongshavn

Matias Tellez

Ole Torjus Hofvind

Lars Horntveth

Gjennombrudd

Musti

S1sco

Sebastian Zalo

BØLGEN

SKAAR

Ringnes-Ronny

Hip hop

Musti

S1sco

Cezinando

Dutty Dior

Indie/alternativ

Nils Bech

Das Body

Siv Jakobsen

Okay Kaya

Jazz

Gard Nilssen's Supersonic Orchestra

Møster!

Harald Lassen

Maria Kannegaard Trio

Tekstforfatter

Ugbad Yusuf Mustafa

Tuva Syvertsen

Kristoffer Cezinando Karlsen

Sondre Lerche

Metal

Ormskrik

Enslaved

Okkultokrati

Beaten To Death

Rnb/Soul

EHI

Lido

Ivan Ave

Natnael

Rock

Motorpsycho

Daufødt

The Good The Bad & The Zugly

Undergrünnen

Samtid

Tøyen Fil og Klafferi

Christian Wallumrød Ensemble

Kim Myhr & Australian Art Orchestra

Det Norske Solistkor

Komponistpris

Henrik Ødegaard

Daniel Herskedal

Andreas Rotevatn

Maja S. K. Ratkje

Viser

Valkyrien Allstars

Marthe Wang

Terje Norum og Trond Granlund

Stein Torleif Bjella

Musikkvideo

boy pablo (Regissør: Eivind Landsvik) – «hey girl»

B-boy Myhre ft. Cezinando (Regissør: Håkon Hoffart) – «Gammel person»

girl in red (Regissør: Niels Windfeldt) – «rue»

Lokoy & Safario (Regissør: Lasse Lokøy, Kacper Tratkowski, Eric Matthew Cannon, Viktor Lier, Samuel Rud Dale) – «both eyes»

Pop

Sondre Lerche

Annie

Emilie Nicolas

SKAAR

Åpen klasse

Hedvig Mollestad

Stian Westerhus

Mimmi

Jaga Jazzist

Årets låtskriver

Nicolas Pablo Munoz

Kristoffer Cezinando Karlsen

Sondre Lerch

Anne Lilia Berge Strand (Annie)

Klassisk

Arve Tellefsen, Kaare Ørnung

Sandra Lied Haga

Edward Gardner, Bergen Filharmoniske Orkester

Eldbjørg Hemsing, Simon Trpčeski

Barnemusikk

hei kalas

Aslak Brimi og Mari Midtli

Sarah Camille

Andreas Ihlebæk

Blues

The Bills

Daniel Eriksen

Knut Reiersrud

TORA