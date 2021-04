AVHOPPER: Carola Häggkvist, her avbildet før premieren på «Let’s Dance», ga opp kampen om førsteplassen. Foto: Jonas Ekströmer/TT / TT NYHETSBYRÅN

Carola får hjelp til å bearbeide fortrengte følelser

Carola Häggkvist (54) sier hun oppsøker profesjonell hjelp.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Oppdatert nå nettopp

«Så rørt over venners genuine omsorg for min helse og mitt velvære. Det røre ved mitt innerste, og det helbreder og leger», skrev Carola sent tirsdag kveld – etter at hun tidligere på dagen valgte å trekke seg fra «Let’s Dance», Sveriges svar på «Skal vi danse».

TV4 opplyste om at kanalens største trekkplaster i konkurransen måtte legge inn årene av «medisinske grunner».

Carola selv kom med en lang, utdypende forklaring senere på dagen, der hun informerte om at kreftene rett og slett ikke strakk til, og at hun nå bare må hvile.

– Ta imot, ikke bare gi

Men Carola har mer på hjertet. Like før tirsdag ble til onsdag, meldte 54-åringen til sine 203.000 følgere på Instagram at det går fremover. Men hun tillater seg å være svak akkurat nå.

Carola mener at prosessen hun nå går gjennom, der hun «lærer å ta imot og ikke bare gi», fører til personlig vekst.

«I morgen skal jeg til en lege, som hjelper med å håndtere stress. Jeg innser at jeg har fortrengt mange følelser i underbevisstheten i veldig mange år. Rundt alt man har utsatt seg selv for og opplevd, men ikke rukket å bearbeide.»

Carola skriver videre at hun trodde det skulle bli lettere med årene, med økt erfaring, men at det på mange plan i livet har vært motsatt.

«Livet. Det er skjørt, men også så vakkert, sterkt, ærlig og ekte i all vår sårbarhet og kjærlighet.»

Artistveteranen skal nå fordøye alt som har skjedd de siste ukene «i det tempoet som kropp og sjel tillater». Hun takker for all støtte fra folket.

«Jeg stoler på at alt kommer til å bli bra», skriver Carola, som nå også får trøst av en venninne og hennes hund.

Carola og datteren Zoe (12) vil også skaffe seg en hund, men det har de ikke «rukket midt oppe i alt», forklarer sangstjernen – som betror at deres kjære skogskatt Busis døde fredag – 17 år gammel.

Dansepartneren: – Lei meg og nedstemt

Danseinstruktør Tobias Karlsson la også ut bilde tirsdag, av seg og Carola på restaurant.

«Vår reise stopper dessverre her», skriver 43-åringen, som også har svingt seg med Cecilie Skog og Triana Iglesias i «Skal vi danse» på TV 2.

Han presiserer hvor stolt han er av Carola og deres felles reise, og at han nå selvsagt er «lei seg og nedstemt».

Likevel har han full forståelse for at det måtte ende som det gjorde.

«Jeg respekterer Carolas beslutning fullt ut. Helsen foran alt, og man må alltid lytte til hva kroppen sier. Det kan vi alle bli flinkere til», skriver Karlsson.

