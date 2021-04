JUBEL: Musti (t.h.) og moren Zainab Ahmed Ali. Foto: Michael Angeles

Spellemannprisen: Musti vant pris for årets gjennombrudd

Fikk en kvart million i stipend, og takker sin mor – som artisten lover skal få sin del av pengene.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Den 20 år gamle rapperen Ugbad Musti fra Oslo er kåret til vinneren av årets gjennombrudd på Spellemannprisen – som i år går på TV uten storsal og publikum.

Gjennombruddsprisen inkluderer et stipend på en kvart million kroner.

– Jeg hadde ikke forventet pris i det hele tatt. Jeg er veldig glad og rørt og er kjempetakknemlig, sier artisten til VG.

Hun vant «årets nykommer» på P3 Gull i fjor, og har vært artist i et knapt år. Hennes artistdebut var i februar i fjor.

Musti legger til at hun ikke har tenkt så mye over hva en slik pris kan gjøre med karrieren, men at hun håper teamet rundt henne kan bistå der.

– Hva skal du bruke en kvart million kroner på?

– Investere pengene i min karriere og selvfølgelig gi en del til mor og bestemor.

STINN: Musti. Foto: NRK

Hun legger til at familie er noe av det viktigste i livet hennes, og at hun dedikerer prisen til moren og resten av familien.

En ekstra hyllest får familien også gjennom den nye låten som artisten slapp i dag.

– «Mimi» er skrevet til mamma og er en påminnelse til meg selv om at jeg kan oppnå alle mine drømmer hvis jeg er dedikert og jobber hardt, sier 20-åringen.

FIKK HEDER: Mayhem. Foto: Promo

Metalveteranene i Mayhem fikk årets hederspris. Det er første gang et metalband mottar utmerkelsen.

«Mayhem er stolte og glade over tildeling av hedersprisen for 2020», sier bandet til VG i en melding via sin pressekontakt.

BEST I POP: Annie. Foto: NRK

I kategorien pop gikk Anne Lilia Berge Strand – bedre kjent som Annie – av med seieren, for albumet «Dark Hearts».

Hun ble tydelig rørt for kudosen til comebackalbumet, hennes første langspiller på 11 år. Det fikk full pott av VGs anmelder.

– Det er jo helt vanvittig gøy, da! Og det var en kjempeoverraskelse. Først var det gjevt å bli nominert i to så sterke kategorier, men så å vinne i pop er jo helt fantastisk, sier Annie til VG.

– Jeg har fått veldig mange personlige tilbakemeldinger på albumet, hvor folk forteller om detaljer de setter pris på. Og ingenting er bedre enn det.

VINNER: Cezinando, her i aksjon på Sentrum Scene i Oslo seks dager før landet ble pandemi-nedstengt i mars 2020. Foto: Kyrre Lien

Kveldens første dobbelvinner ble Kristoffer Cezinando Karlsen (25). I forkant av kveldens Spellemann-show dro han i land prisen for beste låtskriver i 2020.

I TV-sendingen ble han i tillegg utropt til beste tekstforfatter, en pris han får for andre gang.

– Den henger selvsagt veldig, veldig høyt, sier Cezinando til VG.

– Jeg har alltid ansett musikkpraksisen min som tekstdrevet, så å få ros for dét føles godt og bekreftende.

DOBBEL TRIUMF: Cezinando Foto: Fabian Fjeldvik/NRK

Låtskriverprisen ble delt ut i NRKs radioprogram «Kulturstripa».

– Jeg blir veldig ydmyk og kry, sa artisten da seieren der var et faktum.

– Tusen takk til alle som hører på musikken min!

25-åringen var nominert for albumet «Et godt stup i et grunt vann», i kategorien «årets låtskriver».

Der konkurrerte han mot Nicolas Pablo Munoz (boy pablo), Sondre Lerche og Anne Lilia Berge Strand (Annie).

Til VG sier Cezinando at låtskriverprisen henger høyt for ham.

– Se på listen over mine mednominerte, liksom. Herregud. Vet ikke hvor fortjent det er engang. Men utrolig stort.

Cezinando er i forkant av kveldens Spellemannpris-utdeling den tyngst nominerte artisten. Han kan vinne i kategoriene hip hop, tekstforfatter og video, i tillegg til låtskriverprisen.

Dessuten er hans musikalske sparringpartner Ole Torjus Hofvind nominert i kategorien for årets produsent.

11 nominasjoner til nå

Scenariet er ikke helt ulikt det som fant sted tre år tilbake, i kjølvannet av Cezinandos forrige album, «Noen ganger og andre».

Da var han også nominert i fire kategorier. De to kategoriene han vant – urbant og årets album – er nå borte fra Spellemann-repertoaret. Han var i tillegg nominert i kategoriene tekstforfatter og årets låt, mens produsent Hofvind vant produsentkategorien.

Også albumet «Barn av Europa» (2016) fikk smilende nikk fra Spellemannprisen: For det vant Cezinando tekstforfatter-klassen, og i tillegg var han nominert i urban- og nykommer-kategoriene.

Disse artistene har vunnet sine kategorier og fått priser utdelt tidligere denne uken:

Jazz: Maria Kannegaard Trio

Folkemusikk/tradisjonsmusikk: Mads Erik Odde

Klassisk: Eldbjørg Hemsing, Simon Trpčesk

Barnemusikk: Sarah Camille

R&B/soul: Ivan Ave

Indie/alternativ: Okay Kaya

Viser: Valkyrien Allstars