VANT: The Weeknd sikret seg flere priser, deriblant trofeet for beste soul/R&B-album under prisdrysset i Microsoft Theater i Los Angeles. Foto: Chris Pizzello / Invision

The Weeknd er snakkis etter American Music Awards

Sosiale medier flommet over med spekulasjoner etter at The Weeknd (30) gikk på scenen under American Music Awards med bandasjert hode.

Abel Makkonen Tesfaye, som er den kanadiske stjernens egentlige navn, endte opp som snakkis etter prisutdelingen i Los Angeles natt til mandag norsk tid.

30-åringen vant flere statuetter, blant annet for beste soul/R6B-album – «After Hours» – en utgivelse som ble belønnet med en lunken treer av VGs anmelder.

Men det er ikke først og fremst disse triumfene fansen og andre har kastet seg over. Artistens hode og mye av ansiktet var dekket med bandasjer, og han hadde blåveis på begge øyne.

The Weeknd opptrådte også under prisgallaen med låtene « Save Your Tears» og «In Your Eyes».

Reaksjonene fra TV-seere lot ikke vente på seg.

En rekke medier omtaler bandasjene og alle bekymringsmeldingene på Twitter. Men Ifølge Elle og Cosmopolitan, er ikke The Weeknd skadet. Det hele dreier seg angivelig om et blodseriøst stunt i kampen mot fyllekjøring.

På albumet er også låten «Blinding Light», som handler om de mulig fatale konsekvensene ved å kjøre bil i ruspåvirket tilstand.

– Det er den mørke undertonen, uttalte han til Esquire tidligere i år.

OVERREKKER: Ciara delte ut pris til The Weeknd. Foto: Chris Pizzello / Invision

Også under MTV Video Music Awards i august stilte The Weeknd på scenen med det som skulle se ut som skader i ansiktet. Også på Instagram har han postet bilder av blodig ansikt, uten å utdype.

Søndag tok han den altså enda lenger. Også nå uten selv å kommentere bandasjene.

Hyllest i takketale

Under søndagens takketale hedret The Weeknd en avdød stjerne.

– Forrige gang jeg vant denne prisen, fikk jeg den overrakt av den fantastiske Prince. Og vet dere hva? Han er årsaken til at jeg konstant utfordrer R&B-sjangeren. Så denne prisen vil jeg dedisere til ham, sa The Weeknd om trofeet for beste R&B-album.

I år fikk The Weeknd overrakt prisen fra Ciara (35).

The Weeknd vant også for beste mannlige R&B-artist og beste R&B-låt («Heartless»). Prisen for Årets Entertainer gikk til Taylor Swift (30) – for sjette året på rad.

HISTORISK: Prince delte ut prisen til The Weeknd i 2015. Foto: © Mario Anzuoni / Reuters / X90045

Publisert: 23.11.20 kl. 11:28

