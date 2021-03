ÅPNER LOMMEBOKEN: Alan Walker. Foto: Fredrik Persson/TT NYHETSBYRÅN

Alan Walker donerer fem millioner til bransjekolleger

Popstjernen fikk over fire millioner i offentlig støtte. Nå deler han ut stipend til kolleger i musikkbransjen som kan trenge penger mer enn ham selv – og røper at det ikke er konsertvirksomhet han tjener mest på.

Av Thomas Talseth

23-åringen fra Bergen er en av Norges mest innbringende artister, med strømmetall i milliardklassen på global basis.

På tampen av 2020 ble han tildelt 4,15 millioner fra kulturdepartementets kompensasjonsordning for kulturlivet, på bakgrunn av syv avlyste konserter på norsk jord i perioden mai-august, hvor han hadde kontraktfestet inntekt på ca. 1,2 millioner per show.

I et nylig intervju med VG sa Walker at han og teamet hans var i gang med en plan for hvordan de skulle hjelpe andre i bransjen, med støttepengene han fikk.

50 x 100.000

Nå er planen klar: Walkers management MER opplyser til VG at de skal dele ut 50 stipender til enkeltpersoner som vil motta 100.000 kroner hver.

Et utvalg bestående av Walker-manager Gunnar Greve og tre andre bransjeaktører vil avgjøre hvem som får stipendene.

De tre er lysdesigner Magnus Boyd, styreleder Joël Schwalenstocker i booking- og managementorganisasjonen NEMAA, og ifølge MER hitsnekker Caroline Ailin, nylig dobbelt Grammy-nominert for Dua Lipa-låten «Don’t Start Now».

FIGURERER I KULISSENE: Manager Gunnar Greve. Foto: Hallgeir Vågenes

Ifølge MER er det ingen krav om gjenytelse for stipendene, og mottagernes navn vil bli offentliggjort. Man kan søke via Walkers hjemmeside frem til 4. april.

Walker er ikke den første store norske artisten som gir bort stipend: I 2010 ga a-ha en million hver til fire artistnavn – under helt andre omstendigheter, så klart.

Ikke bare artister

Søkerne trenger ikke å være artister, men deres hovedinntekt og virksomhet må være knyttet til musikkbransjen. De må også kunne vise til reelt inntektstap i 2020, sammenlignet med tidligere år.

– Vi har bevisst ikke begrenset ordningen til at kun artister kan søke. Fra min egen rolle som artist vet jeg hvor mange forskjellige funksjoner det finnes rundt en artistvirksomhet, og hvor viktige disse er for at hele operasjonen skal fungere. Derfor kan også andre bransjeaktører søke, sier Walker.

KORREKT ANTRUKKET: Alan Walker hadde ansiktsmaske som kjennetegn i drøye fire år før pandemien brøt ut. Her under konsert i Oslo Spektrum november 2019. Foto: Terje Pedersen/NTB

I potten for stipendene legger han 850.000 kroner på toppen av summen han fikk bevilget av Norsk Kulturråd.

– Jeg vet at pengene ikke vil være nok til å hjelpe noen fullt ut, men forhåpentlig kan det være en push opp den siste bakken før verden kan komme tilbake til normalen igjen.

Walker sier at han fra før har kompensert deler av fjorårets inntektstap for de som vanligvis er på veien med ham.

Debattert manøver

Da Walkers planer først ble luftet i slutten av februar, ble det en viss debatt i musikkbransjeforumet «Bransja prat» på Facebook.

Enkelte påpekte der at noe måtte være galt med ordningene – dels fordi en lite hjelpetrengende aktør som Alan Walker fikk såpass mye penger, dels fordi en stjerne som ham nå stepper inn og hjelper aktører som sliter og burde fått bedre hjelp av det offentlige.

Walker sier han ikke har fått med seg debatten i gruppen.

– Men på generelt grunnlag har jeg forståelse for at folk har blandede meninger om et slikt initiativ, det må være lov. Jeg ønsker i alle fall å bidra med det jeg kan, og har kommet frem til at denne ordningen er et fint initiativ fra meg.

Artisten synes man ikke bør ta de norske støtteordningene for gitt.

– Brorparten av mine konsertinntekter kommer naturligvis fra utlandet, og der finnes ikke de samme støtteordningene som kan kompensere for tapt inntekt.

Tjener mest på strømming

I 2020 måtte Walker avlyse over hundre konserter internasjonalt. Walker-manager Gunnar Greve har tidligere uttalt at kanselleringene medførte et omsetningstap på rundt 100 millioner.

I motsetning til de fleste av vår tids artister, er imidlertid ikke konsertvirksomhet Walkers hovednæring, ifølge ham selv.

– Til tross for tap av konsertinntekter, føler vi oss veldig privilegerte fordi den største andelen av inntektene våre tross alt stammer fra plattformer som Spotify og YouTube, sier Walker, hvis gjennombruddshit «Faded» nylig passerte tre milliarder visninger på YouTube.

Yonas Aregai er daglig leder i MER. Han understreker at også de er betydelig påvirket av pandemien, ikke minst fordi konsertinntekter også i 2021 er et usikkert punkt. Men han er enig med sin klient i at de er i en privilegert posisjon.

– Mesteparten av inntektene våre knytter seg til rettigheter til musikk og innhold. Med det som bakteppe har vi prøvd å bruke lockdown-perioden til noe positivt, i form av videre investeringer i nye prosjekter for og med Alan Walker. Vi har i stor grad sluppet å

permittere, og snarere startet opp nye virksomheter og tilført nye årsverk.