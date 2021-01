Fikk platekontrakt via TikTok Skotske Nathan Evans (26) har gått viralt med å synge sjantier på TikTok. Nå har han fått platekontrakt, og sluttet i jobben som postmann. Anne Bjørg Vaa Av Publisert 27. januar, kl. 16:11 Skjermbildet: @Nathanevanss på TikTok Neste side (2) Forrige side (0) VG-Peil-Logo

Det var Evans tolkning av sjantien «Soon May the Wellerman Come», som ble lagt ut 26. desember, som fikk han til å gå viralt. Skru på lyden på venstre side for å høre. Slå på lyd Neste side (3) Forrige side (1)

En sjanti er en arbeidssang for sjøfolk, ifølge Store norske leksikon. De skriver at den taktfaste rytmen gjorde det enklere å koordinere felles arbeidsinnsats. Jiri Hera Neste side (4) Forrige side (2)

Fikk platekontrakt etter å ha gått viralt på TikTok

Nathan Evans sin tolkning av «Soon May the Wellerman Come» har fått over ti millioner visninger på TikTok. Foto: Skjermbildet: @Nathanevanss på TikTok

Evans er ikke alene om å legge ut tolkninger av de gamle sangene på TikTok. Under hashtaggen #shanty og #shantytok er det flere som kaster seg på det som ser ut til å ha blitt en trend.

– Sjantier er fantastiske fordi de samler folk. Man trenger ikke å kunne synge for å bli med, sier Evans til CNN.

Videre i intervjuet sier han at han tror dette har blitt en trend nå fordi folk føler seg ensomme og er mye alene hjemme under pandemien og at disse sangene kan gi folk en følelse av å være samlet.

I appen legger folk også ut videoer der de gjør om nye poplåter til sjantier og bruker duett-funksjonen til å kore eller legge på instrumenter på hverandres videoer.

Foto: Kiichiro Sato / AP

26-åringen har tegnet kontrakt med Polydor Records og sier til musikkmagasinet Rolling Stone at han ønsker å bruke forskuddet han har fått fra dem til å kjøpe hus sammen med kona.

Til magasinet sier han at han faktisk er musiker og at han har skrevet flere sanger som han håper publikum får høre i løpet av året. Han avslutter intervjuet med å si at han vil bevise at han har mer å by på.

På sosiale medier kan man også få med seg at Evans gjør mer enn bare å synge sjantier. Han legger blant annet ut flere videoer av at han synger og spiller gitar. Og covrer artister som Ed Sheeran og Lewis Capaldi.