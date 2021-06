BAND: Skid Row i Florida i august 2003. Johnny Solinger i midten omgitt av Phil Varone, Dave Sabo, Rachel Bolan og Scotti Hill. Foto: Larry Marano/Shutterstock

Skid Row-sanger Johnny Solinger er død

Ifølge den offisielle Skid Row-kontoen på Instagram, er tidligere Skid Row-sanger Johnny Solinger død. Han ble 55 år gammel.

Av Ingvill Dybfest Dahl

Publisert: Nå nettopp

«Nyheten om vår bror Johnny Solinger gjør oss triste. Våre tanker går til hans familie, venner og fans.» skriver Skid Row på Instagram og signerer med Rachel Bolan, ZP Theart, Snake Sabo, Rob Hammersmith og Scotti Hill.

På bildet de deler står det at Solinger døde 26. juni 2021.

Han var 55 år og etterlater seg kona Paula Marcenaro.

CNN skriver at Solinger i mai delte på sin Facebook at han var innlagt på sykehus etter leversvikt.

– Det er med et tungt hjerte jeg må la alle vite hva som skjer med meg og min helse. Jeg har vært innlagt på sykehus den siste måneden. Jeg har fått diagnosen leversvikt og prognoserer ikke så god. Som de fleste musikere, har jeg ikke helseforsikring og det er veldig vanskelig å få god pleie uten det, skriver Solinger 8. mai.

Det ble opprettet en innsamlingskampanje for Solinger like etterpå, som har fått inn 16.525 dollar av målet på 100.000 dollar.

På den verifiserte innsamlingssiden har vennen Brian Lawrence oppdatert søndag:

«Oppdatering fra Paula ... Johnny er gått bort. Jeg holdt ham i hånden. Det var fredfullt. Takk til alle. Jeg kommer til å ta en pause fra alt, men vit at jeg for alltid vil være takknemlig for deres kjærlighet.»

Johnny Solinger erstattet Sebastian Bach som frontfigur i Skid Row i 1999. Ifølge Rolling Stone var han med i bandet i 15 år.

Han hadde vokal på bandets to nyeste album: «Thickskin» (2003) og «Revolutions Per Minute» (2006). Han var også med på bandets to første EP-er før han prøvde seg på en solokarriere.