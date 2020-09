SISTE BURSDAG: Annie tok med hjemmelaget kake til Erot på 23-årsdagen hans, på Haukeland sykehus i Bergen. Foto: Privat

Annie hyller sin avdøde kjæreste Erot: – Han er alltid med meg

Etter et tiår i utlandet kom popfenomenet Annie (42) tilbake til Bergen. Nå har hun for første gang laget en sang til sin ungdomskjæreste og musikalske partner, som døde da de begge var 23.

Det er ikke sikkert Norge noen gang har hatt et hippere pop-par enn det Anne Lilia «Annie» Berge Strand og Tore «Erot» Kroknes var rundt årtusenskiftet.

Hun: Popvokalist med stjernekvaliteter og melodisk fingerspissfølelse. Han: DJ og produsent med banebrytende lydbilde. De: Turtelduer i kjernen av plateselskapet Tellé og miljøet rundt – som i stor grad utgjorde den daværende «nye bergensbølgen» og introduserte verden for senere internasjonale suksesser ved navn Röyksopp og Kings Of Convenience.

PÅ OPPTUR: Annie og Erot sommeren 1999. Foto: Jon Petter Evensen

Paret platedebuterte med «The Greatest Hit», basert på et sagnomsust sniksample av Madonna. Låten ble først kun sluppet på vinyl i 500 eksemplarer, og skapte furore.

Klubbmusikkpressen var i ekstase. Annie og Erot var hete navn i Tokyo så vel som New York. Et britisk plateselskap med fingeren på pulsen hadde planer for dem.

«Mitt livs kjærlighet»

Omtrent der, på vårparten år 2000, tar historien en vending som nå adresseres i Annies nye singel, «The Streets Where I Belong», fra hennes første album på 11 år.

Hun synger om «the love of my life».

«Tell me, tell me, why did you go? I can still hear our songs on the radio», synger 42-åringen, i en bittersøt sang hvor «Twin Peaks»- og Bruce Springsteen-inspirasjon møtes – og omfavnes hjertelig på nett av fans som har ventet lenge på nytt livstegn fra Annie.

«Nydelig», skriver VGs anmelder. «Deilig», melder NRK P3.

Bergens Tidende synes låtens storhet er fullt på høyde med «The Boss».

– Den er ganske trist, men den er ikke ment å være det, sier Annie til VG.

Hør sangen og se videoen her:

Sangen handler også om å komme hjem igjen til en by man har vært borte fra lenge, og minnene som trigges av å besøke stedene der de beste tidene ble levd.

For Annies del er mange av disse knyttet til Erot, som hun ble kjæreste med i 17-årsalderen. De var stormforelsket og uadskillelige.

– Vi var jo sammen lenge, med tanke på hvor unge vi var. Jeg var så nær ham, og vi hadde et vanvittig bra forhold. Vi delte så mye, alt dette med musikken og interessene vi hadde. Jeg tenker på ham mer eller mindre hver dag. Han er alltid med meg. Han var en helt nydelig person. Veldig kjærlig, fin og nær.

Tøft å innse

En medfødt hjertefeil gjorde at Erot tidlig i livet ble klar over at han kanskje ikke kom til å leve så lenge.

Våren år 2000 måtte karrieren legges på is.

– Vi hadde fått kontrakt med Loaded Records, planen var at vi skulle lage et album sammen, og rett etter at avtalen var i boks ble han veldig dårlig, og måtte på sykehus, hvor det ble mye inn og ut det siste året han levde, sier Annie.

– Som regel måtte han inn igjen etter et par dager ute. Etterhvert sa han til meg: «Anne, nå må du begynne å jobbe med noen andre produsenter, så du kommer deg litt videre. Så får vi heller ta det igjen når jeg blir bedre». Men jeg var veldig sta på dette, jeg ville ikke jobbe med noen andre enn ham, det var det som var greia, det var vi som skulle lage den platen.

– Det var tøft da jeg innså at det nok ikke kom til å skje.

Danseforbud

Annie forteller at hun tidlig fikk vite om kjærestens alvorlige helseproblem.

– Helt siden jeg møtte ham var jeg klar over at han hadde en hjertefeil. Han fikk også beskjed om at han ikke måtte danse. Det var et mattestykke som ikke gikk helt opp, haha.

Den overhengende trusselen la ingen demper på livet de levde, ifølge Annie.

– Når man er sammen med et menneske man bryr seg veldig mye om, vil man bare se at det går bra. Man tar det kanskje ikke til seg, at dette kan gå dårlig.

BLE ALENE: Annie. Foto: Hildegunn Wærness

Hun forteller at hun var på spillejobb som DJ på et tidspunkt hvor kjæresten ble flydd fra Haukeland til Oslo for en stor, flere timer lang hjerteoperasjon hvis utfall var usikkert.

– At jeg i det hele tatt var ute og spilte den kvelden tenker jeg på som veldig spesielt. Jeg tror jeg kanskje ikke ville innse at det kunne gå galt. Han hadde såpass stor livsgnist i seg, og ville leve, så jeg tror det kanskje var derfor han greide seg gjennom den operasjonen.

– Knust

Langfredag påsken 2001 sluttet Tore «Erot» Kroknes’ hjerte å slå. Han ble 23 år.

– Jeg fikk vite det om morgenen, etter en spillejobb, jeg tror det var i Lillestrøm, at han hadde gått bort. Jeg husker jeg bare satt og så i veggen, jeg var helt knust. Jeg reiste til sykehuset dagen etter for å ta farvel med ham.

Annie hadde vært forberedt på det verste, og samtidig ikke.

– Rent emosjonelt var det en overraskelse da han gikk bort. Men jeg visste at han var såpass syk at det kunne skje.

Hun tenker fortsatt på livslysten ungdomskjæresten hadde gjennom årene de fikk sammen.

– Han var veldig spontan. Kjøre på og leve livet var viktig. Om vi hadde lite penger, kunne Tore insistere på at vi gikk ut og spiste likevel. Gjøre det beste ut av det, livsnyte på alle måter.

Foreldrene: – Trøstet oss

Erots foreldre, Nina Kirsti Harms og Kenn Terje Kroknes, sier til VG at sønnen og hans kjæreste hadde en verden som var dem ganske fremmed i starten.

– Disse klubbene de hadde – dette var jo nytt for oss. Da de var på jobb sov vi, og mens vi var på jobb sov de. Vi ble veldig glade i Anne, en vidunderlig skjønn jente. Og vi skjønte at de brant for det de holdt på med, så vår jobb var å støtte dem. Vi måtte bare slippe tøylene og la dem holde på, forteller moren.

STOREBROR: Erot med søstrene Kaja (t.v.) og Ida, på datarommet hvor han lagde dubinspirert moderne disco som ga ham omfattende anerkjennelse. Foto: Privat

Snart 20 år etter sønnens bortgang er paret takknemlige for at Erot fikk oppleve så mye i forbindelse med musikken. Og ikke minst: For at han fikk oppleve den store kjærligheten.

– Det var det beste som kunne skje. Det har vært med på å gjøre livet videre enklere for oss, sier moren.

– Han fikk et fullstendig liv, sier faren.

– Han opplevde ikke å bli far, men han opplevde alt annet, tror jeg. Det har trøstet oss veldig – gleden over at han fikk være med Anne, forteller Harms, og legger til at de er beveget av Annies nye låt og musikkvideo.

– Jeg ble helt satt ut, i positiv forstand. Sangen og videoen er jo så nydelig.

Ville slutte

Annie er nå kjent som soloartist, men så lenge Erot var med var «Annie» strengt tatt navnet på de to som duo.

Uten kjæresten var det ikke lett, verken å være Anne eller å være Annie.

– I starten isolerte jeg meg litt. Jeg hadde ikke lyst til å gjøre mer med musikk, forteller hun.

– Men jeg hadde mange gode venner, som både ga meg tiden jeg trengte og tok meg med ut på konserter og turer, vi så filmer sammen.

ALBUMDEBUTANT: Annie under promotering av debutplaten «Anniemal» i 2005. Foto: Espen Rasmussen

En konsert med det finske bandet Op:l Bastards, og etterhvert samarbeid med deres frontfigur Timo Kaukolampi, åpnet på ny døren mellom Anne og Annie.

– Før det hadde jeg ingenting i meg som ønsket å gjøre musikk. Det føltes som et ferdig kapittel. Men da jeg først begynte å skrive, kjente jeg at det var noe i meg som fortsatt var der.

– Jeg vet at Tore hadde blitt ganske forbannet om jeg hadde gitt opp på grunn av ham. Det var ikke hans natur.

Årsbeste i verden

I 2004 var Annie omsider klar for å bli popstjernen mange hadde håpet og trodd hun skulle bli. «Chewing Gum» ble en hit, og debutalbumet «Anniemal» – hvis tittel var Erots idé – høstet jubel og priser.

HYLLET: Annie mottar Spellemannpris for beste nykommer av utdeler Maria Arredondo i 2005. Foto: Lise Åserud/NTB

Platens andre singel, Röyksopp-produserte «Heartbeat», ble kåret til årets beste låt av det mektige amerikanske musikkmagasinet Pitchfork – en utmerkelse som normalt blir mer kjente artister som Drake, Cardi B og Kanye West til del.

Den sørgmodige sangen har lenge vært antatt å handle om Erot.

– Den handler ikke kun om Tore, men om en periode i Bergen hvor jeg spilte en hel del på en klubb som het Agora, utdyper Annie.

SKYTING: Annie på settet under innspillingen av videoen til «The Streets Where I Belong». Foto: Monica Telle

Hun påpeker at flere av låtene hun har gitt ut opp gjennom årene handler om savn. Men at «The Streets Where I Belong» er den første av sitt slag.

– Dette er vel den mest ... hva skal jeg si, «direkte» låten som handler om å komme tilbake til Bergen, og kjenne på gleden, men også en sorg. Det livet jeg hadde med Tore da vi bodde sammen. Jeg har ingen andre låter som er så personlige, og som først og fremst handler om Tore på den måten. Sånn er det.

Melankolsk hjemkomst

Etter nærmere ti år i Berlin, med hyppige turer til London og mye klubbliv i Europa, kom Annie tilbake til Bergen i 2016.

Dels for å bo nærmere sin mor – Annie er enebarn, og faren døde av kreft da hun var syv.

Hun synes det er fint å være tilbake.

– Samtidig, når du går gjennom byen og ser steder og tenker over ting du har opplevd når du nettopp har kommet hjem, så blir det litt melankolsk. Jeg tror mange kan kjenne seg igjen i det, hvis du for eksempel har vært student, at du er borte et par år, så kommer du tilbake – det vil alltid være et sted, noe som griper deg, som kanskje både har en god følelse og samtidig så … kan du ikke helt sette ord på det.

POP I UK: Annie i London 2008, rundt opptakten til hennes andre album, «Don’t Stop». Foto: Nina Eirin Rangøy

Å komme hjem er en ny fase, mener Annie. Ikke minst nå som hun har stiftet familie, og har datteren Lilly Marie (2) og sønnen Jan Martinus (11 mnd).

– Man kjenner at man er voksen og har opplevd mye. Samtidig er det noe veldig fint ved det – å se at barna ha det bra, og treffe mange venner jeg har kjent siden jeg var veldig ung, som vet godt hvem jeg er og hva jeg har gått gjennom. Det er en fin følelse, sterk, og det er kanskje det som ligger i låten.

Gave til Tore

16. oktober slipper Annie sitt tredje album, «Dark Hearts». Der er hun for første gang lite dansegulvorientert. Nå skal det lyttes i sofaen i stedet, synes hun.

– Jeg vil si det er et ganske voksent album. Det ligger mye bak. Det er filmen om mitt liv, hehe.

Under innspillingen tenkte hun ofte: «Hva ville Tore syntes om denne?»

– Det er ikke den sorgen det var nå lenger. Men det vil alltid være et tomrom der.

EROT-ISK: Annie med Erot-skjorte, under arbeid med omslaget til «The Greatest Hit». Foto: Privat

Erot lagde en rekke instrumentallåter som soloartist, men også den mest kjente av disse er knyttet til Annie.

«Song For Annie» heter den, og utgjorde halvparten av en vinylplate han ga Annie i bursdagsgave. Pent brukte utgaver av denne utgivelsen går for godt over tusenlappen på nettsteder for platesalg.

– Uten tvil den fineste gaven jeg har fått noensinne, sier hun.

– Jeg fikk aldri gitt ham en bursdagsgave som den tilbake. Men jeg antar at «The Streets Where I Belong» er det nærmeste jeg kommer.

