I SORG: Lauren London sørger over kjæresten Nipsey Hussle. De to ble sammen i 2013. Her avbildet i 2016, året de fikk barn sammen. Foto: Unique Nicole/Getty Images North America

Nipsey Hussles kjæreste Lauren London: - Jeg er fullstendig fortvilet

Rapperen og småbarnsfaren ble drept søndag. Nå snakker kjæresten om sorgen for første gang.

I USA er drap ved skyting og myrdede rappere relativt vanlig kost – men drapet på den kritikerroste rapperen Nipsey Hussle (33) har vakt enorm oppmerksomhet.

Den Grammy-nominerte artisten har i etterkant av sin tragiske bortgang blitt hyllet av en rekke store stjerner.

Den antatte drapsmannen ble pågrepet tirsdag kveld norsk tid. Ifølge TMZ sitter Eric Holder, som han heter, i isolat, fordi politiet mener hans liv er i fare i møte med andre fengslede. De skal også ha hatt hastverk med å arrestere ham før noen rakk å ta hevn. Kausjon er satt til 60 millioner kroner.

Drapet fant sted dagen før rapperen hadde et planlagt møte med politimyndighetene i Los Angeles, for å diskutere hva som kunne gjøres for å dempe gjengkriminaliteten i byen.

Nå har Nipsey Hussles kjæreste, skuespilleren Lauren London (34), også brutt tausheten.

Hyller med bilder

På Instagram skriver hun:

– Jeg er fullstendig fortvilet. Jeg har mistet min beste venn. Min helgen. Min beskytter. Min sjel ... Jeg er fortapt uten deg. Vi er fortapt uten deg, kjære. Jeg har ikke ord.

Når hun skriver «vi» er det grunn til å tro at hun sikter til familien de hadde sammen.

I Insta-posten, som har en rekke bilder, viser hun frem deres to år gamle sønn Kross, hvis ansikt hun ikke skal ha vist frem tidligere.

Paret hadde hver sin datter fra tidligere forhold, som også dukker opp i bildeserien.

Søster i sorg

Rapperens søster Samantha Smith hyller også sin bror på Instagram:

– Du er hjertet mitt. Du er min styrke, min visdom, min glede, min balanse. Du er min superhelt, skriver hun, og lover å ta vare på hans nærmeste.

– Jeg elsker deg for alltid og vil gråte for alltid. Du er min livslinje, og så lenge jeg er her er du det også.

GLAMORØST PAR: Nipsey Hussle og Lauren London på rød løper i februar. Foto: GREGG DEGUIRE/GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Nipsey Hussles mange artistvenner er fortsatt tydelig rystet av drapet.

Rihanna var en av de første som la ut kondolansemelding da rapperens bortgang ble kjent.

– Greier fortsatt ikke å tenke på noe annet ... kan ikke tro at noen ville ta deg fra oss, skriver hun på Instagram og Twitter, og legger ved en videosnutt med Hussle.

Publisert: 03.04.19 kl. 18:38