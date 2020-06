EKS-PAR: Nicole Falciani og Eric Saade, her på en kjendisfest i Stockholm i 2017, var kjærester i fem år. Foto: Henrik Montgomery/TT NYHETSBYRÅN

Eric Saade: – Hadde det ikke bra i forholdet

Tre uker etter at influencer Nicole Falciani (23) fortalte om det såre bruddet, tar også popstjernen Eric Saade (29) til orde.

I midten av mai – samme måned som det svenske kjendisparet skulle ha giftet seg – ble det kjent at popstjernen Saade og Falciani ikke lenger var forlovet.

Det var Falciani som meldte om bruddet til sine 316.000 følgere på Instagram. Få dager senere skrev influenceren på bloggen sin at hun var fullstendig sønderknust.

«Angsten spiser meg opp innenfra. Tårene slutter ikke å renne. Trykket i brystet blir hardere og hardere. Det føles som om jeg skal dø», skriver influenceren og legger til at «til og med det å puste gjør vondt».

– Valgte å forlate

Saade på sin side har vært taus – til nå. I et innlegg på sin Instagram-konto, som er lukket for alle andre enn hans 134.000 følgere, skriver popartisten – under et bilde av en solnedgang over et svømmebasseng:

«Hei alle sammen. Noen av dere forstår kanskje hvorfor jeg har vært fraværende.»

Saade fortsetter med å forklare at det var hans eget ønske å bryte:

«Jeg valgte å forlate relasjonen, fordi jeg ikke hadde det bra i forholdet. Iblant blir ikke alt som man har tenkt seg.»

Takker fansen

29-åringen forteller at han vil se tilbake med glede på alle positive stunder gjennom de siste fem årene.

«Takk for all kjærlighet dere gir, både til meg og Nicole. Vi høres snart. E.», runder han av.

NYLIG; Eric Saade og Nicole Falciani på Elle-gallaen i Stockholm i januar i år, få måneder før bruddet. Foto: Henrik Montgomery/TT /

Falciani har i flere blogginnlegg de siste ukene uttrykt hvor tungt hun tar bruddet.

«Det føles så merkelig, dette. Hvordan kan jeg late som ingenting når hele min verden har falt i grus?», skrev hun for to dager siden.

Eksforlovedens innlegg har hun til gode å kommentere. Men på sin Insta-story har hun postet et innlegg med teksten: «Remember, there’s always to sides to every story (Husk at en sak alltid har to sider)».

Paret forlovet seg nyttårsaften 2018 og skulle etter planen ha giftet seg i Italia i mai i år, men bryllupet måtte avlyses på grunn av corona. Kort etter ble det kjent at også forholdet er historie.

Saade er stor popartist i hjemlandet, og tidligere var han kjæreste med popstjernen Molly Sandén (27).

Han har ved flere anledninger opptrådt i Norge og er god venn med Tone Damli (32), som han sang den romantiske duetten «Imagine» med i 2011.

Svenske medier spekulerte den gang heftig i en romanse mellom popartistene, noe Damli avfeide som blank løgn. De falske ryktene resulterte i dette spøkefulle opptrinnet mellom Saade og Damlis daværende forlovede, Aksel Hennie (44):

Publisert: 08.06.20 kl. 02:31

