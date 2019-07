POP-VETERAN: Natalie Imbruglia forteller åpenhjertig om graviditeten i sosiale medierø Foto: Ian West / PA Wire

Natalie Imbruglia (44) gravid – brukte sæddonor

Den australske popstjernen og skuespilleren Natalie Imbruglia blir mamma for første gang.

Nå nettopp

Imbruglia, best kjent for 90-tallshitlåten «Torn» og sin tidligere rolle i såpeserien «Naboer», venter barn i høst.

44-åringen forteller gledestrålende om den forestående begivenheten på Instagram, der hun også røper at hun har skrevet en ny platekontrakt med BMG.

Sent onsdag kveld postet Imbruglia en billedserie, hvor et av bildene er en høygravid-selfie (artikkelen fortsetter under posten):

«Nei, jeg har ikke svelget en vannmelon. Jeg venter mitt aller første barn i høst. De av dere som kjenner meg, vet at dette er noe jeg har ønsket meg i veldig lang tid, og jeg er velsignet ved hjelp av kunstig befruktning og en sæddonor», skriver 44-åringen.

Hun legger til at hun ikke kommer til å utdype mer om graviditetsmetoden offentlig.

«Jeg er så spent på det kommende eventyret ... Et nytt album, og jeg skal bli mamma!» sprudler stjernen.

Imbruglia, også en ettertraktet modell, var gift med Silverchair-vokalist Daniel Johns (40) fra 2003–2008, også han australier. Det at han bodde i England, mens hun hadde sin base i Australia, ble oppgitt en stor del av årsaken til at forholdet ikke fungerte.

Siden har også Imbruglia flyttet til England og blitt britisk statsborger, men ifølge britiske medier, er hun singel.

Artisten har over 300.000 følgere på Instagram, og under nyhetsposten har det strømmet på med tusenvis av gratulasjonshilsener og likerklikk.

Imbruglia melder for øvrig at hun har brukt det siste halvannet året på å skrive nye låter. Sist sangstjernen ga ut album, var i 2015. Hun har imidlertid til gode å oppnå like stor suksess som med debutalbumet «Left In The Middle» i 1997.