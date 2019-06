MISTET MUSIKK: Boet etter avdøde Tom Petty – her fra Norwegian Wood-festivalen i 2012 – er blant mange som nå saksøker verdens største plateselskap, Universal Music, for uhyrlige summer etter at store mengder innspillinger gikk tapt i en brann for 11 år siden. Foto: Jan Petter Lynau

Stjerneartister med milliardsøksmål etter storbrann

Mastertaper fra artister som Tom Petty, Soundgarden, Tupac Shakur, Steve Earle og Hole kan ha gått tapt i Universal-brannen.

Nå går artistene – og boet etter de avdøde artistene nevnt over – til søksmål mot Universal Music.

Det er BBC som melder dette.

Universal Music har foreløpig ikke svart på søksmålet, skriver BBC.

Søksmålet vil trolig overskride 100 millioner dollar (848 millioner norske kroner, red.anm.) og flere artister er ventet å melde inn sine krav mot plateselskapet.

Det var New York Times som tidligere denne måneden publiserte en avslørende artikkel om en større brann i Universal Studios i 2008. Den gangen ble det fokusert på at brannen ødela en King Kong-temapark og et relativt verdiløst videoarkiv.

Det som aldri kom frem – før nå – er at musikkarkiver med mastertaper, uutgitte låter og annet av enorm økonomisk og historisk verdi også gikk tapt. Billie Holiday, Louis Armstrong, Aretha Franklin, Ray Charles, Sir Elton John, Janet Jackson, Nirvana, Eminem og Guns N' Roses skal alle ha mistet musikk.

De aller fleste mastertapene fra Buddy Holly skal også ha blitt offer for brannen.

Avsløringen til The New York Times har sendt sjokkbølger gjennom en hel musikkverden. Etter artikkelen var Universal Music raskt ute med å ta til motmæle.

– Hendelsen har aldri påvirket tilgjengeligheten av den utgitte musikken eller hatt påvirkning på artistenes kompensasjon, skrev plateselskapet i en pressemelding.

Samtidig mente de at artikkelen i New York Times inneholdt en rekke unøyaktigheter, villedende uttalelser, selvmotsigelser og feiltolkning av hendelsens omfang.

BBC refererer til rettspapirer der det kommer frem at søksmålet er fremmet av tre advokatfirmaer i Los Angeles. I papirene blir Universal Music anklaget for skjødesløshet ved å lagre innspillingene i en «kjent brannfelle», samt å ha skjult omfanget av ødeleggelsene for artistene selv.

STORBRANN: Slik så det ut i Universal Studios den 1. juni i 2008. Flere hundre brannmenn skal ha vært med å slukke brannen. Foto: FRED PROUSER / X00224

Publisert: 24.06.19 kl. 20:46